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    • Televizyon
    • 18.12.2021 18:20
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    • 18.12.2021 18:20
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    Kalp Yarası’ndan bomba bölüm! Ayşe ve Ferit evleniyor! İşte Kalp Yarası 25. bölümden ipuçları...

    Kalp Yarası’ndan bomba bölüm! Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in üstlendiği Kalp Yarası’nın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kalp Yarası’nın 25. bölümünde birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanıyor. Fragmana da yansıyan düğün görüntüleri izleyicileri heyecanlandırırken Hande’nin büyük sürprizi merak konusu oldu. İşte detaylar...

    Ayşe ve Ferit evleniyor!

    Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 25. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

    KALP YARASI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır.

    Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

    Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

    Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

    KALP YARASI OYUNCULARI
    Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper

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    Haberler Televizyon Kalp Yarası’ndan bomba bölüm! Ayşe ve Ferit evleniyor! İşte Kalp Yarası 25. bölümden ipuçları...
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