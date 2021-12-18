Akkız Batuga’nın yakasına yapıştı! Destan 5. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Çift başlı kurt sensin!

Ateşi bir türlü düşmeyen Alpagu Han, kendisine kurulan komployu ortaya çıkmak için uğraşırken, oğulları Temur ve Kaya'dan Dağ Hanlığı'nı soruşturmasını istedi. Çolpan Hatun'un saraya sızma planının ise sanılandan çok daha eski olduğu ve Çolpan'ın yemeklere karıştırdığı özel karışımla gelinlerin veliaht sahibi olmasının önüne geçtiği ortaya çıktı.