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    • Televizyon
    • 18.12.2021 22:39
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    • 18.12.2021 22:41
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    Akkız Batuga’nın yakasına yapıştı! Destan 5. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Çift başlı kurt sensin!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Akkız’ın Batuga’nın yakasına yapıştığı sahne ile başlayan fragman izleyiciye ters köşe yaptı. Fragmanın sonlarına doğru Batuga’nın önünde diz çöktüğü görülen Akkız’ın "Dağla Göğü bir edecek sensin! Çift başlı kurt sensin!" sözleri ise dikkat çekti. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan’ın nefes kesen 5. bölüm 2. fragmanı...

    Akkız Batuga’nın yakasına yapıştı!

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    AKKIZ'IN İNTİKAMINI ALMASINA KİM ENGEL OLDU?
    Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.

    #KutluDestanımız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi.

    'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.

        'Destan'ın dördüncü bölümünde, Gök Saray'daki esareti devam eden Akkız, asi davranışı nedeniyle dikkat çekti. Batuga'nın yardımı ile saraydan kaçmayı planlayan Akkız, gitmeden önce yarım bıraktığı işi tamamlayarak Alpagu Han'ı ortadan kaldırmak istedi.

        Ateşi bir türlü düşmeyen Alpagu Han, kendisine kurulan komployu ortaya çıkmak için uğraşırken, oğulları Temur ve Kaya'dan Dağ Hanlığı'nı soruşturmasını istedi. Çolpan Hatun'un saraya sızma planının ise sanılandan çok daha eski olduğu ve Çolpan'ın yemeklere karıştırdığı özel karışımla gelinlerin veliaht sahibi olmasının önüne geçtiği ortaya çıktı.

        Akkız, asi davranışı nedeniyle cezalandırılırken, Batuga bir kez daha duruma müdahale ederek onu kurtardı. Zindandaki duvarın tuğlalarını sökmeyi başaran Batuga, Akkız'a çıkış yolunu gösterdi. Akkız ise sarayın gizli tünellerini kullanarak Alpagu Han'ın odasına gitti. Akkız, tam kılıcını Alpagu Han'a indirecekken bir el onu engelledi!
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        Haberler Televizyon Akkız Batuga’nın yakasına yapıştı! Destan 5. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Çift başlı kurt sensin!
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