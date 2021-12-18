Akkız Batuga’nın yakasına yapıştı! Destan 5. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Çift başlı kurt sensin!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan'ın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
AKKIZ'IN İNTİKAMINI ALMASINA KİM ENGEL OLDU?
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.
#KutluDestanımız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi.
'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.