Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı! Rota Tolga Sarıtaş oldu başka söze gerek kalmadı işte yeni dizisi

İddialarında ardından Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı 'çok heyecan' paylaşımıyla da iddiayı, resmiyete kavuşturmuş oldu.

DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?

1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.

İlk olarak kamera deneyimini reklam filmleri ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra tiyatro oyunları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. En son 2020 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizi de Busa karakterine hayat vermiştir. Daha sonra ise Atv ekranlarının dizilerinden olan, Kardeşlerim isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır.