Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.12.2021 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2021 12:16
    ABONE OL

    Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı! Rota Tolga Sarıtaş oldu başka söze gerek kalmadı işte yeni dizisi

    atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim, kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Diziden ayrılan Damlasu İkizoğlu'nun çok geçmeden yeni dizisi belli oldu. İddiaların ardından da ilk kez açıklama yaptı. İşte o açıklama ve Damlasu İkizoğlu'nun, Tolga Sarıtaş ile rol alacağı dizi.

    Kardeşlerim’den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı!

    Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı! Rota Tolga Sarıtaş oldu başka söze gerek kalmadı işte yeni dizisi... Kardeşlerim dizisi belki de en çok ona yarada. atv ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve reytinglerin zirvesinden inmeye Kardeşlerim bir süre önce iki üzen ayrılık yaşamıştı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılmış haliyle dizide sevgilisi Melisa'yı canlandıran Damlasu İkizoğlu da diziden ayrılmıştı. Damlasu İkizoğlu'nun yeni rotası belli oldu.

    atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim, kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu.

    Dizide Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı, büyük aşkı Kadir'in ölümünü kaldıramayan ve hastalanan Melisa da, sevgilisinin ardından diziden ayrılmış oldu. Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun vedası herkesi üzmüştü.

        Damlasu İkizoğlu seyirciden uzak kalmayacak. İkizoğlu yeni projesini Instagram hesabında böyle duyurdu.

        Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Özacar'ın yer aldığı Baba dizisi yakında ekrana gelecek. Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un senaryosunu yazdığı Baba dizisi farklı konusu ve ilgi çekici hikayesiyle ekrana gelecek.

        Bir Anadolu Hikayesi olarak yayınlanacak Baba dizisinin hikayesi Anadolu'da geçecek. Bir baba ve oğulun başından geçenleri ve ayakta kalma mücadelesini anlatacak dizide kadın oyuncu olarak şimdilik Özge Özacar ve Damlasu İkizoğlu yer alıyor.

            Kardeşlerim dizisinde oynadığı Melisa karakteri ile dikakt çeken Damlasu İkizoğlu'nun da Tolga Sarıtaş ile partner olması hayranlarını da sevindirdi. İkilinin uyum yakalayacağını düşünenler bir hayli fazla.

            İddialarında ardından Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı 'çok heyecan' paylaşımıyla da iddiayı, resmiyete kavuşturmuş oldu.

            DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR?

            1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.

            İlk olarak kamera deneyimini reklam filmleri ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra tiyatro oyunları ve dizilerde rol almaya başlamıştır. En son 2020 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizi de Busa karakterine hayat vermiştir. Daha sonra ise Atv ekranlarının dizilerinden olan, Kardeşlerim isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır.

            Damlasu İkizoğlu bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Oral Özer ile aşk yaşıyor.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            11 bin 500 TL’lik kitre bebek vurgunu büyüyor!
            Haberler Magazin Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı! Rota Tolga Sarıtaş oldu başka söze gerek kalmadı işte yeni dizisi
                SON DAKİKA