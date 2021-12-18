Kardeşlerim'den ayrılan Damlasu İkizoğlu bombayı saldı! Rota Tolga Sarıtaş oldu başka söze gerek kalmadı işte yeni dizisi... Kardeşlerim dizisi belki de en çok ona yarada. atv ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve reytinglerin zirvesinden inmeye Kardeşlerim bir süre önce iki üzen ayrılık yaşamıştı. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı diziden ayrılmış haliyle dizide sevgilisi Melisa'yı canlandıran Damlasu İkizoğlu da diziden ayrılmıştı. Damlasu İkizoğlu'nun yeni rotası belli oldu.
atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim, kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu.
Dizide Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı, büyük aşkı Kadir'in ölümünü kaldıramayan ve hastalanan Melisa da, sevgilisinin ardından diziden ayrılmış oldu. Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun vedası herkesi üzmüştü.