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    • Televizyon
    • 19.12.2021 00:34
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    • 19.12.2021 00:35
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    Emel ölecek mi? Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kadir’in acısıyla sarsılan kardeşlere bir şok daha!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 33. bölümüyle izleyici karşına çıktı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınladı. Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerin en küçüğü Emel’in vurulduğu fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı...

    Emel ölecek mi? Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kadir’in acısıyla sarsılan kardeşlere bir şok daha!

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle atv'de ekranlarında izleyici ile buluştu.

    Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınladı. Kardeşlerin en küçüğü Emel'in vurulduğu fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

    Peki Kardeşlerim 33. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    DORUK VE ASİYE YARDIM İÇİN SAHNEDE!
    Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar.

        Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar.

        Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

            KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
            Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nilsu Yılmaz (Cemile).
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            Haberler Televizyon Emel ölecek mi? Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kadir’in acısıyla sarsılan kardeşlere bir şok daha!
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