Emel ölecek mi? Kardeşlerim 34. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Kadir’in acısıyla sarsılan kardeşlere bir şok daha!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle atv'de ekranlarında izleyici ile buluştu.

Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınladı. Kardeşlerin en küçüğü Emel'in vurulduğu fragman, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.