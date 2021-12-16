Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Haminne öldü mü?

HAKAN'IN KİMLİĞİNİN AÇIĞA ÇIKMASI AN MESELESİ!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.