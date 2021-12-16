Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Haminne öldü mü?

Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yayınlandı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 117. bölümünde neler yaşandı?
HAKAN'IN KİMLİĞİNİN AÇIĞA ÇIKMASI AN MESELESİ!
Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.
Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.