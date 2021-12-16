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    • Televizyon
    • 17.12.2021 01:46
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    • 17.12.2021 01:46
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    Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Haminne öldü mü?

    Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Betül’le kargaşa yaşayan Haminne’nin yere düştüğü görüldü. Başı kanayan Haminne yürekleri ağza getirdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fragmanın ardından “Haminne öldü mü?” sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı...

    Yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi!

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Kısa sürede sosyal medyada gündem olan dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 117. bölümünde neler yaşandı?

    HAKAN'IN KİMLİĞİNİN AÇIĞA ÇIKMASI AN MESELESİ!
    Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir.

    Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

        FİKRET, ZÜLEYHA İLE OLAMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA ANLIYOR
        Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan'dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret'i durdurur.

        Betül, Fikret'in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha'nın Hakan'la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

        HAKAN, YOLUN SONUNA YAKLAŞIYOR
        Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova'yı karıştırır. Hakan'ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir.

            Elinde Hakan'ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu'nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.
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            Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi! Haminne öldü mü?
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