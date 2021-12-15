Turgut Bey’in sözleri Kuruluş Osman’a damga vurdu! Mari’yi teslim etmeyen Osman Bey’e böyle söz verdi

'Kuruluş Osman'da Kayı Obası'na gelen Vezir Alemşah, barışın sağlanabilmesi için Osman Bey'de Mari'yi ağabeyi Tekfur Kosses'e teslim etmesini istedi.

Osman Bey, "Elbette Vezir hazretleri! Yapılacak olan aşikardır! Bize sığınan Mari'yi can bedende durdukça teslim etmemektedir! Hakikat iki kanatlı kuştur! Biri Kuran, biri töre! İkisi de bunu söyler" diyerek Mari'yi teslim etmeyi reddetti. Vezir Alemşah, Osman Bey'den iyice düşünüp taşınmasını ve yarına kadar kendisine haber vermesini isteyerek obadan ayrıldı.