Selçuklu veziri Alemşah, Türkmen beylerini topladı! Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Boran Alp, Osman Bey’e teslim edildi

Kayı Obası'nı temsilen Osman Bey'e ilaveten Gündüz Bey'i de toya çağıran Vezir Alemşah, yaptığı konuşmada yeni dönemin şartlarını anlattı:
"Tarih gürleyerek akan bir nehirdir! Tarihi önüne bent kurup, yönünü değiştirmeyi bilenler belirler! Âli Selçuklu'yu temsilen! Tarih yazmaya geldik! Türk'ün bu makus talihini değiştirmeye geldik! Bundan gayrı bizden habersiz koşan atı bacağından, bizden habersiz uçan kuşu kanadından vuracağız!
Huzur ancak nizam ile mümkündür! Sultanımız sizlerin buradaki varlığınızdan oldukça memnun. Hepiniz hizmetleriniz için hak ettiğiniz kıymeti göreceksiniz. Türkmen'in uluları, itaat edeceğinize inancım sonsuzdur! Gayrı tek hakikat, Alemşah'ın kelamıdır!"