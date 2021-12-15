Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.12.2021 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2021 23:03
    ABONE OL

    Kan parası ortalığı karıştırdı! Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanındaki o detay dikkat çekti! Gerçekleri öğrenen Orhan...

    Kan parası ortalığı karıştırdı! Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi sevilen isimlerin yar aldığı Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm fragmanında; kan parası muhabbetine şahit olan Orhan’ın Akif’ten bütün olup biteni öğrendiği görüldü. Orhan’ın yeğeni Kadir ile gerçekleri öğrenmesiyle çıkan arbedede Nebahat’ın darbe alması dikkatlerden kaçmadı. Nebahat’ın akıbeti merak konusu olurken yeni bölüm öncesi heyecan kat kat arttı. İşte atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı...

    Kan parası ortalığı karıştırdı!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Akif, Şengül, Orhan ve Nebahat arasında yaşananlar dikkat çekti.

    ŞENGÜL AKİF'İN OYUNUNA GELİYOR!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

    Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 32. Bölüm etiketi #GerçeklerleYüzleşme, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

    KARDEŞLERİM 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Şengül, Akif'in oyununa geliyor. Evlerinin yeni sahibi kapılarına dayanıyor. Tolga ile Berk kavga ediyor.
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon Kan parası ortalığı karıştırdı! Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanındaki o detay dikkat çekti! Gerçekleri öğrenen Orhan...
            SON DAKİKA