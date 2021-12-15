Kan parası ortalığı karıştırdı! Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanındaki o detay dikkat çekti! Gerçekleri öğrenen Orhan...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Akif, Şengül, Orhan ve Nebahat arasında yaşananlar dikkat çekti.
ŞENGÜL AKİF'İN OYUNUNA GELİYOR!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.
Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 32. Bölüm etiketi #GerçeklerleYüzleşme, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
KARDEŞLERİM 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şengül, Akif'in oyununa geliyor. Evlerinin yeni sahibi kapılarına dayanıyor. Tolga ile Berk kavga ediyor.