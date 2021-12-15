Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 15.12.2021 20:21
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    • 15.12.2021 20:45
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    Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! ‘Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Meral’in kararını duyan inanamadı sosyal medyada yorum yağdı

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Meral Çimen’in kararı damga vurdu. Annesi Fevziye Hanım ile Esra Erol’da programına başvuran Meral Hanım, 7 aylık hamile olduğunu ve eşi Beytullah Çimen ile kayınvalidesinden şiddet gördüğünü belirterek 14 Ekim’de evi terk ettiğini açıklamıştı. Oğlu Mert’i de yanına almak istediğini ancak kayınvalidesinin vermediğini dile getiren Meral Hanım, daha sonra eşi Beytullah Çimen ile yüzleşmişti. Meral Hanım, bugünkü canlı yayında herkesi şoke eden bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

    Meral’in kararını duyan inanamadı!

    Esra Erol'dan yardım isteyen Meral Çimen, kocası Beytullah Çimen'in ve kayınvalidesinin şiddetinden kaçtığını söyledi.

    14 Ekim'de annesini arayıp 'Gel beni al' dediğini ve o gün evden ayrıldığını açıklayan Meral Hanım, "Eşimden şiddet, kayınvalidemden eziyet görüyordum. Hamileyken bile şiddet uyguladı" dedi.

    2 aydır eşinin eve gelmediğini de dile getiren Meral Hanım, "Oğlum Mert'i de giderken yanıma almak istedim, sırtıma bağladım. Ancak kayınvalidem müsaade etmedi. O günden beri oğlumu göremiyorum" şeklinde konuştu. Canlı yayına telefonla bağlanan kayınvalide ise gelinin iddialarını yalanladı.

    EŞİYLE CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
    Canlı yayına bağlanan Beytullah Bey, eşi ile barışmak istediğini, kapısının açık olduğunu dile getirdi. Eşinin iddiaları hakkında da konuşan Beytullah Bey, Meral Hanım'ın "Çocuğumu göstermiyorlar" sözlerinin yalan olduğunu savundu.

        Tüm bu yaşananların ardından Meral Hanım, "Yuvamızı yıkmayalım, Mert için" diyerek barışmak istediğini dile getirdi. Esra Erol da Meral Hanım'ın yasaklı madde, şiddetten söz ettiğini hatırlattı. Meral Hanım bu iddiaların doğru olduğunu kabul etti.

        ŞAŞIRTAN KARAR!
        Eşi Beytullah Çimen ile bugünkü canlı yayına katılan Meral Hanım, eşiyle barıştığını açıkladı. Eşinin barışmak için 'Ya annen ya ben seçim yap' dediğini aktaran Meral Hanım, "Eşimi seçiyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

        "Ben kayınvalidemin yaptıklarına dayanamadığım için programa çıktım, eşimle alakası yok" diyen Meral, duydukları karşısında şoke olan Esra Erol'un "Eşinle ilgili iddialar doğru değil miydi? Boşanma davasını neden açtın?" sorularına ise "İddialar doğru, boşanma davasını da bana şiddet uyguladığı için açtım" şeklinde cevapladı.

            Meral, Beytullah'ın şiddet iddialarını yalanlaması üzerine de "Bana çocuğumun doğum gününde şiddet uyguladı, kardeşleri hepsi oradaydı" şeklinde konuştu.

            Programın ilerleyen dakikalarda annesi ile yüzleşen Meral, Fevziye Hanım'ı yuvasını yıkmakla suçladı.

            Meral Hanım'ın kararı sosyal medyaya da damga vurdu. Esra Erol izleyicileri konuyla ilgili "Allah evladın hayırlısını versin inşallah", "Bu kadar kolay mı aileyi silmek?", "Olmaz olsun böyle evlat" yorumları yapıldı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! ‘Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Meral’in kararını duyan inanamadı sosyal medyada yorum yağdı
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