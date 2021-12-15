Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! ‘Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Meral’in kararını duyan inanamadı sosyal medyada yorum yağdı

"Ben kayınvalidemin yaptıklarına dayanamadığım için programa çıktım, eşimle alakası yok" diyen Meral, duydukları karşısında şoke olan Esra Erol'un "Eşinle ilgili iddialar doğru değil miydi? Boşanma davasını neden açtın?" sorularına ise "İddialar doğru, boşanma davasını da bana şiddet uyguladığı için açtım" şeklinde cevapladı.