Esra Erol neye uğradığını şaşırdı! ‘Eşimden şiddet görüyorum’ diyen Meral’in kararını duyan inanamadı sosyal medyada yorum yağdı

Esra Erol'dan yardım isteyen Meral Çimen, kocası Beytullah Çimen'in ve kayınvalidesinin şiddetinden kaçtığını söyledi.
14 Ekim'de annesini arayıp 'Gel beni al' dediğini ve o gün evden ayrıldığını açıklayan Meral Hanım, "Eşimden şiddet, kayınvalidemden eziyet görüyordum. Hamileyken bile şiddet uyguladı" dedi.
2 aydır eşinin eve gelmediğini de dile getiren Meral Hanım, "Oğlum Mert'i de giderken yanıma almak istedim, sırtıma bağladım. Ancak kayınvalidem müsaade etmedi. O günden beri oğlumu göremiyorum" şeklinde konuştu. Canlı yayına telefonla bağlanan kayınvalide ise gelinin iddialarını yalanladı.
EŞİYLE CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ
Canlı yayına bağlanan Beytullah Bey, eşi ile barışmak istediğini, kapısının açık olduğunu dile getirdi. Eşinin iddiaları hakkında da konuşan Beytullah Bey, Meral Hanım'ın "Çocuğumu göstermiyorlar" sözlerinin yalan olduğunu savundu.