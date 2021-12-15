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    • Televizyon
    • 15.12.2021 20:01
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    • 15.12.2021 20:01
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    Kuruluş Osman 75. bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey İnegöl Kalesi'nden kurtulabilecek mi?

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Kuruluş Osman 75. bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! seçeneği araştırılmaya başlandı. Akşam kuşağı dizilerini yakından takip eden izleyiciler ATV’de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman’ın yeni bölümü için heyecan dolu bekleyişe başladı. Osman Bey İnegöl Kalesi'nden kurtulabilecek mi merak edilmeye başlandı. Bir yandan da Gündüz Bey’in kendisine verilen teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu. İnternet üzerinden kesintisiz takip etmek isteyenler için Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 75. bölüm CANLI yayın izle!

    Kuruluş Osman 75. bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in rol aldığı ve yayınlandığı her bölümü, heyecan dolu sahneleriyle izlenme rekorları kıran dizi Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kuruluş Osman yeni bölümünü internetten canlı yayın ile izlemek isteyenler linki haberimizin içeriğinde bulabilir.

    KURULUŞ OSMAN 75. YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Osman benden kardeşimi aldı, bende ondan şeyhini alacağım!"

    Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

    Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

        İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır. Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

        Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir! Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 75. bölüm CANLI yayın izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey İnegöl Kalesi'nden kurtulabilecek mi?
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