Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? Puanlar...

Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altınını kim kaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta hafta içi her gün heyecanla takip ediliyor ve 4 yarışmacı arasındaki rekabet ilgiyle takip ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta'da hafta ortasında çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? İşte puan durumu...
15 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Miyase günün birincisi olup çeyrek altını kaptı.
Miyase: 18 puan
Yeşim: 16 puan
Aslıhan: 14 puan
Damla: 8 puan
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?
Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarda boy göstermiştir. İşte Beniö Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev almıştı. Emel Özkızıltaş bu 13-17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.