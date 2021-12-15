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    • 15.12.2021 15:49
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    • 15.12.2021 15:51
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    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kaptı? Puanlar...

    Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada yine rekabet üst düzeydeydi. En yüksek puanı alan günün birincisi çeyrek altını kaptı. Bu hafta Emel Özkızıltaş’ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta’da hafta ortasında kazanan isim hangisi oldu? 15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altınını kim kaptı? Heyecan dolu anların eksik olmadığı yarışmanın bugünkü puan durumu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altınını kim kaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta hafta içi her gün heyecanla takip ediliyor ve 4 yarışmacı arasındaki rekabet ilgiyle takip ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta'da hafta ortasında çeyrek altını kapan isim hangisi oldu? İşte puan durumu...

    15 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Miyase günün birincisi olup çeyrek altını kaptı.

    Miyase: 18 puan

    Yeşim: 16 puan

    Aslıhan: 14 puan

    Damla: 8 puan

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

    Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarda boy göstermiştir. İşte Beniö Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev almıştı. Emel Özkızıltaş bu 13-17 Aralık tarihlerinde programın sunuculuğunu üstlenecek.

        GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım bugün programa yeni yarışmacı olarak katıldı. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların dikkatini çekti.

        8 Aralık 1991 doğumlu olan gelin 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur.

        2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.
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