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    • Televizyon
    • 15.12.2021 23:30
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    • 15.12.2021 23:41
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    15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz...

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler 15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Reytingler Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor ve bugün ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman, Kanal D’de Sadakatsiz, Star TV’de Annemizi Saklarken dizileri yarıştı. İzleyiciler hafta ortasında hangi dizinin galip geldiğini merak etmeye başladı. Peki 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Her hafta heyecan dolu bölümleri ile izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman reyting rekorlarını kırdı mı?

    takvim.com.tr
    15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

    15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün yayın akışlarında yer alan yapımlar reyting yarışına giriyor ve kimin galip geleceği de izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Annemizi Saklarken dizilerinin hangisinin daha çok izlendiği, günün reyting sonuçları açıklandı mı?

    15 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte 14 Aralık Salı reyting sonuçları;

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - DESTAN

    2 - ESRA EROL'DA

    3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    4 - MASUMLAR APARTMANI

    5 - MAHKUM
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon 15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz...
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