15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Kuruluş Osman, Sadakatsiz...

15 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Çarşamba reyting galibi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her gün yayın akışlarında yer alan yapımlar reyting yarışına giriyor ve kimin galip geleceği de izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Annemizi Saklarken dizilerinin hangisinin daha çok izlendiği, günün reyting sonuçları açıklandı mı?