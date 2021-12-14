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    • Televizyon
    • 15.12.2021 01:46
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    • 15.12.2021 01:46
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    Ferit ile Ayşe evleniyor! Kalp Yarası 25. bölüm fragmanına romantik sahneler damga vurdu

    atv’nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen Kalp Yarası 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Ayşe ve Ferit’in gelinlik ile damatlık giydiği fragmana romantik sahneler damga vurdu. İşte başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan’ın üstlendiği Kalp Yarası 25. bölüm fragmanı...

    Ferit ile Ayşe evleniyor! Kalp Yarası 25. bölüm fragmanına romantik sahneler damga vurdu

    Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği Kalp Yarası 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Ayşe ve Ferit'in gelinlik ile damatlık giydiği fragmana romantik sahneler damga vurdu.

    Yayınlanan bölümün ardından geçen Pazartesi yaşananlar tekrar gündeme geldi.

    Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, ekrana gelen son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken #GitmeneİzinVermem etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki Kalp Yarası'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

    24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde aldı. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza engeline takılsa da Ayşe'yi alıp çiftlikten ayrıldı. Dağ evine giden ikili arasında sular durulmaya başladı.

        Azade, gerekli parayı toparlayıp Hüseyin'in karşına çıktı ancak Hüseyin'in eline geçirdiği koz sayesinde avantaj sağladı. Azade'ye konuşmaktan vazgeçtiğini söyleyen Hüseyin, Yaman'ı tehdit ederek hapishaneden çıkmayı başardı.

        Yaman ve Hande'nin Sancakzade Konağı'na girme planları Zümrüt'ün Hande'nin hastanede kalmasına karar vermesiyle alt üst oldu. Zümrüt'ün bu hamlesiyle her şey değişirken Betül de Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaşa girdi.

        Azade'nin sert tutumuna daha fazla dayanamayan Vedia, Zeytin'i de yanına alarak konaktan ayrıldı. Yaman'ın yardım teklifini kabul etmeyen Vedia, Ayşe'nin yanına gitti. Ayşe'nin Ferit'in yanında olması nedeniyle deliye dönen Şahin, Sancakzade Konağı'nı bastı. Şahin'i elinde silahla konakta gören Azade, Şahin'e cevap vermekte gecikmedi.

            İki aile arasında gerginlik yaşanırken, Ferit ve Ayşe, Elif'le yüzleşti. Ancak Elif, dedesinin tavsiyesine uyarak gerçeği ikiliden sakladı. Ayşe sonunda Ferit'e karşı gardını indirdi. Bu anlara tanık olan Mirza ise deliye döndü. Şahin, Ayşe'yi kaybetmemek için Ferit ve Ayşe aşkına engel olmayacağını söyleyip her şeyin usulüne göre yapılmasını istedi. İsteme töreni için iki aile bir araya geldi. Azade'nin son anda çıkıp gelmesi ve davranışlarındaki tuhaflık ise herkesin dikkatini çekti.

            "Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
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            Haberler Televizyon Ferit ile Ayşe evleniyor! Kalp Yarası 25. bölüm fragmanına romantik sahneler damga vurdu
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