Ferit ile Ayşe evleniyor! Kalp Yarası 25. bölüm fragmanına romantik sahneler damga vurdu

Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği Kalp Yarası 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Ayşe ve Ferit'in gelinlik ile damatlık giydiği fragmana romantik sahneler damga vurdu.
Yayınlanan bölümün ardından geçen Pazartesi yaşananlar tekrar gündeme geldi.
Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, ekrana gelen son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken #GitmeneİzinVermem etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki Kalp Yarası'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde aldı. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza engeline takılsa da Ayşe'yi alıp çiftlikten ayrıldı. Dağ evine giden ikili arasında sular durulmaya başladı.