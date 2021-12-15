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    • Televizyon
    • 16.12.2021 00:31
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    • 16.12.2021 00:43
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    Malhun Hatun meydan okudu! Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı nefes kesti: Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!

    Malhun Hatun meydan okudu! Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman, 75’inci bölümüyle ekrana geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen son bölüme Osman Bey’in Vezir Alemşah’ın karşısına dikildiği sahne damga vurdu. #DevletimizVarOlsun etiketiyle de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı. Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanında Malhun Hatun’un “Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!” sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı...

    Yeni fragman nefes kesti! Malhun Hatun meydan okudu!

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Malhun Hatun'un "Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!" sözleri dikkat çekti.

    OSMAN BEY'DEN VEZİR ALEMŞAH'A TOKAT GİBİ CEVAP!
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 75'inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da bölgeye geldiğinde bu yana Osman Bey'in aleyhinde çalışan Vezir Alemşah, Osman Bey'in talimatı ile kendisini takip eden Saltuk Alp'i dövdürünce bardağı taşırdı.

    Haberi alır almaz Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Saltuk'un o hali nedir? Uç beyinin alpına el kaldırmak da ne ola" diye hesap sordu.

        Vezir Alemşah bu sözlerin altında kalmayarak "Uç Beyinin alpı deyi nefes alır şu an… Başka biri olsa Söğüt girişinde ibreti alem deyi asardım! Devlet adamın peşine adam koymak nedir? Sen kimsin ki beni takip ettirirsin?" diye üste çıktı.

        Osman Bey "Söğüt'ün, uçların, obaların ve oturduğun minderin, yattığın döşeğin dahi sahibiyim" deyince Vezir Alemşah "Osman Bey! Kudretinin üzerinde laflar edersin! Burası Âli Selçuklu mülküdür! Burası devletindir" dedi.

        Osman Bey ise "Burada bey de benim, devlet de benim" diyerek son noktayı koydu ve makamı terk etti..
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        Haberler Televizyon Malhun Hatun meydan okudu! Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı nefes kesti: Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!
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