Malhun Hatun meydan okudu! Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı nefes kesti: Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!

Vezir Alemşah bu sözlerin altında kalmayarak "Uç Beyinin alpı deyi nefes alır şu an… Başka biri olsa Söğüt girişinde ibreti alem deyi asardım! Devlet adamın peşine adam koymak nedir? Sen kimsin ki beni takip ettirirsin?" diye üste çıktı.