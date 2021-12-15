Malhun Hatun meydan okudu! Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı nefes kesti: Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 76. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Malhun Hatun'un "Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah!" sözleri dikkat çekti.
OSMAN BEY'DEN VEZİR ALEMŞAH'A TOKAT GİBİ CEVAP!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 75'inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da bölgeye geldiğinde bu yana Osman Bey'in aleyhinde çalışan Vezir Alemşah, Osman Bey'in talimatı ile kendisini takip eden Saltuk Alp'i dövdürünce bardağı taşırdı.
Haberi alır almaz Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Saltuk'un o hali nedir? Uç beyinin alpına el kaldırmak da ne ola" diye hesap sordu.