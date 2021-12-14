Vezir bunların hesabını verecek! Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor!

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 75'inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin Kayı Obası'nın gözü önünde tutuklanması damga vurdu.
75. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!
Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.