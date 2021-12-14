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    • Televizyon
    • 14.12.2021 18:52
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    • 14.12.2021 18:58
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    Vezir bunların hesabını verecek! Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanması damga vurdu. Malhun Hatun’un da “Vezir bunların hesabını verecek!” sözleri dikkat çekti. Selçuklu veziri Alemşah’ın bir sonraki hamlesi ise merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı...

    Vezir bunların hesabını verecek!

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 75'inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

    Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterinin Kayı Obası'nın gözü önünde tutuklanması damga vurdu.

    75. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

    Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.

        Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.

        Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

            KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
            Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Burak Çelik (Göktuğ), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)
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            Haberler Televizyon Vezir bunların hesabını verecek! Kuruluş Osman 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey Kayı Obası’nın gözü önünde tutuklanıyor!
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