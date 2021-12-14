Destan 4.bölüm full izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm tek parça izle! Akkız bu kez and içiyor! Doğduklarına pişman edecek...

Destan dizisi her Salı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Son bölümünde heyecanının limitini aşan Destan dizisi 4. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu bağlamda dizinin fanatikleri Destan son bölüm izle seçeneği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Destan 4.bölüm CANLI izle! 14 Aralık ATV Destan son bölüm kesintisiz, tek parça izle seçeneği haberimizde!
Destan dizisi oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Düğümler çözülüyor, esareti kabul etmeyen Akkız'ın nefes kesen kaçış mücadelesi ekran başına kilitleyecek. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
'Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek! Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle nefes kesecek.
4.BÖLÜM:
Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur. Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur.