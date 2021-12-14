Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 14.12.2021 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 19:33
    ABONE OL

    Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Telat aylar sonra evladına kavuştu! Minik kollarıyla babasına sarılan Yasin duygusal anlar yaşattı

    Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Telat Atasoy’un küçük oğlunu Yasin'e kavuştuğu anlar damga vurdu. Aylar sonra oğlu Yasin’e kavuşan Telat Bey, gözyaşlarına boğuldu. Yasin'i de yanına alarak evden kaçan anne Semanur Atasoy da baba-oğlun kavuşma anlarına şahit oldu ve gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Esra Erol’da programına damga vuran baba-oğul kavuşması...

    Esra Erol’da gözyaşları sel oldu!

    Esra Erol'da programına damadı Telat Atasoy ile birlikte başvuran Bayram Bey, iki çocuk annesi olan kızı Semanur Atasoy'un eşi ile kavga ettiğini ve küçük oğlu Yasin'i de alarak ortadan kaybolduğunu belirtmişti.

    Esra Erol ve ekibi ise kısa süre içinde Semanur Atasoy'u bulmuş ve canlı yayında eşi ile babasıyla yüzleştirmişti.

    Semanur Hanım, kaçmadan bir gün önce Telat Bey'den şiddet gördüğünü belirterek yaşadıklarını anlatmıştı. Daha önce de eşi tarafından darp edildiğini dile getiren Semanur Hanım, eşine boşanalım dediğini ancak Telat Bey'in boşanmadığını söylemişti.

        KENDİNİ YERDEN YERE VURDU
        Telat Bey ise Semanur Hanım'ın giderken yanında götürdüğü küçük oğlunu görmek istediğini dile getirdi. Kendisinin büyük oğlunu okula gittiği için stüdyoya getiremediğini dile getiren Telat Bey, bir anda sinirlerine hakim olamadı ve 'Çocuğumu görmek istiyorum' diyerek kriz geçirdi.

        BABA-OĞUL KAVUŞTU
        Semanur Hanım, bugünkü yayın için oğlu Yasin'i getirttirdi. Telat Bey çocuğuna kavuştu ve sarılırken gözyaşlarına boğuldu.

        O anlara şahit olan ve gözyaşlarına boğulan Semanur Hanım kendisinin de oğlunu özlediğini, o sebeple ağladığını dile getirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Televizyon Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Telat aylar sonra evladına kavuştu! Minik kollarıyla babasına sarılan Yasin duygusal anlar yaşattı
            SON DAKİKA