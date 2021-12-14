Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Telat aylar sonra evladına kavuştu! Minik kollarıyla babasına sarılan Yasin duygusal anlar yaşattı

Esra Erol'da programına damadı Telat Atasoy ile birlikte başvuran Bayram Bey, iki çocuk annesi olan kızı Semanur Atasoy'un eşi ile kavga ettiğini ve küçük oğlu Yasin'i de alarak ortadan kaybolduğunu belirtmişti.
Esra Erol ve ekibi ise kısa süre içinde Semanur Atasoy'u bulmuş ve canlı yayında eşi ile babasıyla yüzleştirmişti.
Semanur Hanım, kaçmadan bir gün önce Telat Bey'den şiddet gördüğünü belirterek yaşadıklarını anlatmıştı. Daha önce de eşi tarafından darp edildiğini dile getiren Semanur Hanım, eşine boşanalım dediğini ancak Telat Bey'in boşanmadığını söylemişti.