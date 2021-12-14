Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış! Destan 5. bölüm fragmanı nefes kesti

Destan yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanı doruklara çıkaran final sahnesinin ardından ise merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Destan'ın 5. bölüm fragmanında Akkız ile Batuga arasında geçen diyalog dikkat çekti.
AKKIZ, ALPAGU HAN'IN BOĞAZINA KILICINI DAYADI!
'Destan'ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han'ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga'nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han'ın odasına sızmayı başardı.
Gök Saray'daki mahkumiyeti boyunca Alpagu Han'dan intikamını nasıl alacağını planlamaya çalışan Akkız, aradığı fırsatı Batuga sayesinde yakaladı. Zindanın duvarında delik açarak Akkız'ın gizli tünellerini kullanmasını sağlayan Batuga, tünelden çıkıp saraydaki hayatına dönünce Akkız da gizlice peşinden sarayın koridorlarına çıktı.