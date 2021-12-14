Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış! Destan 5. bölüm fragmanı nefes kesti

Herkes fareleri kovalamak için seferber olurken gizlice Alpagu Han'ın odasına giren Akkız, duvardan aldığı kılıçla Gök Hanı'nın başına dikildi. Ateşler içindeki Alpagu Han uykusunda sayıklarken, Akkız'ın ağzından şu sözler döküldü: "Bu yüreginden bıçakladığın Tılsım için! Bu, anasız bıraktığın Batuga için. Bu, babasız bıraktığın Akkız için…"