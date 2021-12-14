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    • Televizyon
    • 15.12.2021 00:35
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    • 15.12.2021 00:44
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    Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış! Destan 5. bölüm fragmanı nefes kesti

    Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış! Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ‘Kutlu Destanımız’ etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan bölüme Akkız’ın Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadığı sahne damga vurdu. Heyecanı doruklara çıkaran sahnenin ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan’ın 5. bölüm fragmanı...

    Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış!

    Destan yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanı doruklara çıkaran final sahnesinin ardından ise merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Destan'ın 5. bölüm fragmanında Akkız ile Batuga arasında geçen diyalog dikkat çekti.

    AKKIZ, ALPAGU HAN'IN BOĞAZINA KILICINI DAYADI!
    'Destan'ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han'ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga'nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han'ın odasına sızmayı başardı.

    Gök Saray'daki mahkumiyeti boyunca Alpagu Han'dan intikamını nasıl alacağını planlamaya çalışan Akkız, aradığı fırsatı Batuga sayesinde yakaladı. Zindanın duvarında delik açarak Akkız'ın gizli tünellerini kullanmasını sağlayan Batuga, tünelden çıkıp saraydaki hayatına dönünce Akkız da gizlice peşinden sarayın koridorlarına çıktı.

        Zindanda cirit atan farelerden bazılarını yakalayıp onları sarayın koridoruna salarak Alpagu Han'ın kapısında nöbet tutan muhafızların dikkatini dağıtan Akkız, sarayda karışıklık yaratmayı başardı.

        Herkes fareleri kovalamak için seferber olurken gizlice Alpagu Han'ın odasına giren Akkız, duvardan aldığı kılıçla Gök Hanı'nın başına dikildi. Ateşler içindeki Alpagu Han uykusunda sayıklarken, Akkız'ın ağzından şu sözler döküldü: "Bu yüreginden bıçakladığın Tılsım için! Bu, anasız bıraktığın Batuga için. Bu, babasız bıraktığın Akkız için…"

        Akkız, kılıcını indirip Alpagu Han'ı öldüreceği sırada bir el Akkız'ın bileğini yakaladı. 'Destan'ın dördüncü bölümü bu sahne ile final yaparken, Akkız'ın sırrını kimin öğrendiği merak konusu oldu.
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Televizyon Batuga’dan Akkız’ı şaşırtan çıkış! Destan 5. bölüm fragmanı nefes kesti
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