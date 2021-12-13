Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm 2. fragmanı nefes kesti!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Saniye'nin "Akşam bu Hakan Gümüşoğlu'nun sıfatını görecekmişiz televizyonda" sözleri damga vurdu.
Yaman'ların televizyona kilitlenip haberleri izlediği anlar ise yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.
HAKAN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMAK ÜZEREYKEN VAHAP, ZÜLEYHA'YI VURDU!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 116'ncı bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Abdülkadir'le yollarını ayıran Hakan, Züleyha'ya gerçek kimliğini açıklamak üzereyken, Vahap, Züleyha'yı vurdu.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 116'ncı bölümü #YeniBirSayfa etiketiyle gündem oldu.