Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm 2. fragmanı nefes kesti!

Henüz ilişkileri çok tazeyken Hakan beklenmedik bir hamle yaptı ve Züleyha'ya evlenme teklifi etti. Züleyha heyecan içinde Hakan'ın evlenme teklifini kabul etti. Hakan, tam gerçek kimliğini açıklamak üzereyken onları dürbünlü tüfekle izleyen Vahap, Züleyha'ya ateş etti.