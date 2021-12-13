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    • 14.12.2021 01:22
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    • 14.12.2021 01:23
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    Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm 2. fragmanı nefes kesti!

    Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı? Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Saniye’nin “Akşam bu Hakan Gümüşoğlu’nun sıfatını görecekmişiz televizyonda” sözleri damga vurdu. Yaman’ların televizyona kilitlenip haberleri izlediği anlar ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 117. bölüm 2. fragmanı...

    Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı?

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Saniye'nin "Akşam bu Hakan Gümüşoğlu'nun sıfatını görecekmişiz televizyonda" sözleri damga vurdu.

    Yaman'ların televizyona kilitlenip haberleri izlediği anlar ise yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

    HAKAN KİMLİĞİNİ AÇIKLAMAK ÜZEREYKEN VAHAP, ZÜLEYHA'YI VURDU!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 116'ncı bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Abdülkadir'le yollarını ayıran Hakan, Züleyha'ya gerçek kimliğini açıklamak üzereyken, Vahap, Züleyha'yı vurdu.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 116'ncı bölümü #YeniBirSayfa etiketiyle gündem oldu.

        HAKAN VE ABDÜLKADİR ORTAKLIĞININ BİTİŞİ NELERE YOL AÇACAK?
        Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpas, ortaklığı bitirdi. Abdülkadir suçlu olduğunu inkâr etmeye kalkınca Hakan'ın sabrı taştı ve Abdülkadir'le yollarını ayırdı. Hakan'dan intikam almak isteyen Vahap, Züleyha'yı seçti ve gizlice konağa girdi. Gaffur onu fark edince, Vahap onu bıçaklayıp kaçtı.

        FİKRET, ÇUKUROVA'YA VEDA EDECEK Mİ?
        Kalbinde Züleyha varken Betül'le evlilik yoluna giren Fikret, nişan töreninde renk vermemek için Hakan'ın elini sıktı. Fikret'in Züleyha'ya olan hislerini bilen Lütfiye, Fikret'e Çukurova'dan gitmesini söyledi. Fikret başta reddetse de Züleyha'yı unutmak için Betül'le beraber Çukurova'ya veda etmesi gerektiğini anladı.

        HAKAN GERÇEK KİMLİĞİNİ AÇIKLARKEN ZÜLEYHA VURULDU!
        Hakan, Züleyha'nın masasına içinde şık bir kolye ve notun bulunduğu bir kutu bıraktı. Notta Hakan'ın kendisiyle konuşmak istediğini okuyan Züleyha, akşam Hakan'la restoranda buluştu.

            Henüz ilişkileri çok tazeyken Hakan beklenmedik bir hamle yaptı ve Züleyha'ya evlenme teklifi etti. Züleyha heyecan içinde Hakan'ın evlenme teklifini kabul etti. Hakan, tam gerçek kimliğini açıklamak üzereyken onları dürbünlü tüfekle izleyen Vahap, Züleyha'ya ateş etti.
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            Haberler Televizyon Hakan Gümüşoğlu’nun kimliği ifşa olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 117. bölüm 2. fragmanı nefes kesti!
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