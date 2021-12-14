Destan sosyal medyayı salladı! Akkız, Batuga’nın hikayesini dinlerken göz yaşlarını tutamadı!

'Destan'ın dördüncü bölümünde, sarayın gizli geçitlerine hakimiyeti sayesinde Akkız'ın tutulduğu zindana ulaşan ve buradan ona yardım eden Batuga, nihayet zindanın duvarındaki tuğlaları sökmenin yolunu buldu ve Akkız'ı çıkardı.
Annesi Tılsım'la birlikte saraydan kaçarken kullandıkları tünelleri Akkız'a gösteren Batuga, nihayet Alpagu Han tarafından kapatılan çıkışa gelince "Annemle biz kaçtık diye babam çıkışı kapattı demiştim. Kazmak gerek" dedi.
Bu esnada Akkız, Batuga'nın yıllardır tünellerin duvarlarına çizdiği resimleri görünce çok etkilendi.