Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ayşe ile Ferit’in alacağı hayati karar ne olacak?

Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası her hafta heyecan dolu sahneleriyle ilgiyle izleniyor. Bu hafta Ferit ile Ayşe'nin hayatlarıyla ilgili hangi önemli kararı alacağı merak konusu oldu. Kalp Yarası yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler için canlı yayın izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.
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"Beni sensiz bırakma!"
Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır. Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter.
Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir.
Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.
KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.