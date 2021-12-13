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    • Televizyon
    • 13.12.2021 19:50
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    • 13.12.2021 20:02
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    Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ayşe ile Ferit’in alacağı hayati karar ne olacak?

    Akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle araştırmaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV’de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizi hem konusu hem de oyuncularıyla oldukça seviliyor. Her bölümü heyecan dolu olan dizinin yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isyenler Kalp Yarası 24. bölüm canlı izleme linkini haberimizde bulabilir. Ayşe ile Ferit’in alacağı hayati karar ne olacağı merak edilmeye başlandı. İşte yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle!

    Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası her hafta heyecan dolu sahneleriyle ilgiyle izleniyor. Bu hafta Ferit ile Ayşe'nin hayatlarıyla ilgili hangi önemli kararı alacağı merak konusu oldu. Kalp Yarası yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler için canlı yayın izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    KALP YARASI 24. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Beni sensiz bırakma!"

    Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır. Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter.

    Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir.

    Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.

    KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

        Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

        Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.
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        Haberler Televizyon Kalp Yarası 24. yeni bölüm CANLI yayın izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ayşe ile Ferit’in alacağı hayati karar ne olacak?
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