13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması! Reytinglerde 1. olan dizi... 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Yeni haftanın ilk gününde farklı kanallarda ekrana gelen yapımlar adete birbiriyle yarış halindeydi ve izleyiciler 13 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Kalp Yarası, Üç Kuruş, Kaderimin Oyunu, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizileri yeni bölümleriyle yayınlandı ve ilgiyle izlendi. Peki bugünün reyting yarışını hangisi kazandı? Reytinglerde 1. olan dizi hangisi oldu? 13 Aralık Pazartesi AB ve total reyting sıralaması belli oldu mu? İşte cevabı…
13 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda Alparslan Büyük Selçuklu birinci oldu, Esra Erol'da ikinci oldu. AB Grubunda ikinci sırada da Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Yasak Elma bulunuyor. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.
12 ARALIK PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - YARGI
3 - YARGI (ÖZET)
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
5 - TEŞKİLAT (ÖZET)