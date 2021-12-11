Harika’dan şoke eden itiraf! Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı yayınlandı: Suzan neye uğradığını şaşırdı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, , 32'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.
Kardeşlerim 33. bölüm fragmanına Harika'nın itirafı damga vurdu. Kızının hırsızlık olayını duyan Suzan'ın ise ne yapacağı merak konusu oldu.
KARDEŞLERİM 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır.
Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederler.