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    • Televizyon
    • 12.12.2021 00:36
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    • 12.12.2021 00:37
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    Harika’dan şoke eden itiraf! Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı yayınlandı: Suzan neye uğradığını şaşırdı!

    Her cumartesi atv ekranlarında izleyici ile buluşan reyting rekortmeni dizi Kardeşlerim, 32’inci bölümüyle yine seyircisinden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen ve sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından merakla beklenen fragman da geldi. Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Harika’nın itirafı damga vurdu. Kızının hırsızlık olayını duyan Suzan’ın ise ne yapacağı merak konusu oldu. İşte yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı...

    Yeni fragman yayınlandı: Harika’dan şoke eden itiraf!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, , 32'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı.

    Kardeşlerim 33. bölüm fragmanına Harika'nın itirafı damga vurdu. Kızının hırsızlık olayını duyan Suzan'ın ise ne yapacağı merak konusu oldu.

    KARDEŞLERİM 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır.

    Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederler.

        Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk)

        Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nilsu Yılmaz (Cemile).

        Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı yayınlandı
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        Haberler Televizyon Harika’dan şoke eden itiraf! Kardeşlerim 33. bölüm fragmanı yayınlandı: Suzan neye uğradığını şaşırdı!
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