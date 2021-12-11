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    • Televizyon
    • 11.12.2021 18:10
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    • 11.12.2021 18:16
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    Akkız esaretin ağırlığını yaşıyor! Destan 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Çift başlı kurdun pençesi ne tutsak olur ne de köle!

    Akkız esaretin ağırlığını yaşıyor! Her bölümüyle büyük ilgi gören ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürerken, yayınlanan Destan 4. bölüm 2. Fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. Yeni bölüm fragmanına Akkız’ın “Çift başlı kurdun pençesi ne tutsak olur ne de köle!” sözleri damga vurdu. İşte başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan’ın 4. bölüm 2. fragmanı...

    Çift başlı kurdun pençesi ne tutsak olur ne de köle!

    Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle büyük ilgi gören 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle de nefes kesecek.

    DESTAN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman, heyecan yüklü sahneleri ile beklentiyi iyice yükseltti.

    Destan'ın dördüncü bölümünde, Batuga'nın kritik hamlesi ile Gök Saray'da kalmasına karar verilen Akkız esaretin ağırlığını iyiden iyiye hissederken, saraydaki tek destekçisi Batuga'dan başkası değildir.

    Batuga, bir yandan Akkız'ı saraydan kaçırmak için çalışırken, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han'la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.

        'Destan' 14 Aralık Salı 20.00'de yeni bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.

        DESTAN OYUNCU KADROSU
        Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata)

        Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
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        Haberler Televizyon Akkız esaretin ağırlığını yaşıyor! Destan 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Çift başlı kurdun pençesi ne tutsak olur ne de köle!
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