10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Altın bilezikleri kazanan isim...

Final gününün gelmesiyle Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merak edilmeye başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bu hafta Yılmaz Morgül sunucu koltuğuna oturdu. Bu hafta yine heyecanlı gelişmeler yaşandı ve rakabetten dolayı tartışmalar eksik olmadı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği aldı. Yılmaz Morgül'ün sunuculuğunu üstlendiği 10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...