10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Altın bilezikleri kazanan isim...

Final gününün gelmesiyle Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merak edilmeye başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bu hafta Yılmaz Morgül sunucu koltuğuna oturdu. Bu hafta yine heyecanlı gelişmeler yaşandı ve rakabetten dolayı tartışmalar eksik olmadı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği aldı. Yılmaz Morgül'ün sunuculuğunu üstlendiği 10 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta'da altın bilezikleri kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM?
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklandı. Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Aslıhan" oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ OLAN GELİN KİM?
Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftanın en yüksek puanını toplayıp 5 altın bileziğin sahibi Aslıhan ve Yeşim oldu. 5 altın bileziği 2 şer şekilde bölüştüler.
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN GELİNİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da elenen gelin adayı ise "Pınar" oldu.