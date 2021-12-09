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    • Televizyon
    • 10.12.2021 14:18
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    • 10.12.2021 14:21
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    9 Aralık Perşembe AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi... 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

    9 Aralık 2021 perşembe günü ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Güldür Güldür Show, Benim Hayatım, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 9 Aralık akşamı televizyon ekranlarında yerini aldı. Peki, iddialı dizilerin arasından hangisi 1. oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? AB ve total reyting sıralaması nasıl?

    9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

    Perşembe akşamı ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D ekranlarında Camdaki Kız, Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show, Star'da Benim Hayatım, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlandı. Her akşam reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler reytinglerde 1. olan diziyi merak ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? Reytinglerde 1. olan dizi hangisi? İşte AB ve total reyting sıralaması...

    9 ARALIK TOTAL PERŞEMBE AB VE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    9 Aralık Perşembe reyting sonuçları bir gün sonra sabah saatlerinde açıklanıyor. İşte 9 Aralık Perşembe reyting sonuçları;

    8 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - Kuruluş Osman

    2 - Esra Erol'da

    3 - Sadakatsiz

    4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

    5 - Kuruluş Osman (Özet)

        8 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 - Kuruluş Osman

        2 - Sadakatsiz

        3 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        5 - Sadakatsiz (Özet)

        7 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Destan

        Esra Erol'da

        Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        Müge Anlı ile Tatlı Sert

        Masumlar Apartmanı

        7 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Masumlar Apartmanı

        Evlilik Hakkında Her Şey

        Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        Masterchef Türkiye

        Destan
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        Haberler Televizyon 9 Aralık Perşembe AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi... 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?
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