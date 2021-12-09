9 Aralık Perşembe AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi... 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Perşembe akşamı ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D ekranlarında Camdaki Kız, Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show, Star'da Benim Hayatım, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlandı. Her akşam reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler reytinglerde 1. olan diziyi merak ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? Reytinglerde 1. olan dizi hangisi? İşte AB ve total reyting sıralaması...
9 ARALIK TOTAL PERŞEMBE AB VE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Aralık Perşembe reyting sonuçları bir gün sonra sabah saatlerinde açıklanıyor. İşte 9 Aralık Perşembe reyting sonuçları;
8 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - Kuruluş Osman
2 - Esra Erol'da
3 - Sadakatsiz
4 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
5 - Kuruluş Osman (Özet)