9 Aralık Perşembe AB ve total reyting sıralaması: Reytinglerde 1. olan dizi... 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Perşembe akşamı ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D ekranlarında Camdaki Kız, Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show, Star'da Benim Hayatım, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlandı. Her akşam reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler reytinglerde 1. olan diziyi merak ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı 9 Aralık Perşembe? Reytinglerde 1. olan dizi hangisi? İşte AB ve total reyting sıralaması...