Yaprak dökümünün devam ettiği Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık kararı daha! O ünlü oyuncu da gidiyor! Mesut komiserin biricik aşkı Selin...

Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Yeni sezona eksik oyuncularla başlayan dizide sular durulmuyor. Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz, Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz, Tekin karakterini oynayan Onur Bay ve şimdide o oyuncu... Dizide Rıza baba ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in vedası konuşuyordu ancak son açıklamada usta oyuncunun gitmeyeceği kesinleşmişti. Ancak bu kez öyle bir isim gidiyor ki....
16 sezon boyunca Kanal D ekranlarında büyük izleyici kitlesi ile yoluna devam eden Arka Sokaklar, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide yaşanan peş peşe ayrılıklar izleyiciyi üzmüştü.
Bilindiği üzere Yüsra Geyik, Merve Oflaz, Onur Bay, Alp Korkmaz dizinin oyuncu kadrosundan çıktı.
Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in de ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Söz konusu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyledi. İşte o açıklama;
"Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır. Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Ancak bu kez Mesut komiser'in sevgilisi rolünü canlandıran Selin komiser'in yani güzel oyuncu Oya Akar'ın vedası konuşuluyor.
Arka Sokaklar dizisinde Okar'ın ayrılık kararı aldığı gündeme geldi.
Oya Okar'ın kadroya veda edeceği belirtilirken Selin'in yerine geçmesi için bazı isimlerle görüşüldüğü iddia edildi.