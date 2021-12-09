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    • 09.12.2021 23:00
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    • 09.12.2021 23:00
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    Yaprak dökümünün devam ettiği Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık kararı daha! O ünlü oyuncu da gidiyor! Mesut komiserin biricik aşkı Selin...

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da kriz bitmiyor. Fenomen diziden ayrılan ayrılana! Dizide bir çok başrol oyuncu gitti. Her bölümde de gitmede devam ediyor. Erler Film imzalı, Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'da bir ismin daha vedası konuşuluyor. Yüsra Geyik, Merve Oflaz, Onur Bay, Alp Korkmaz'ın ayrıldığı oyuncu kadrosundan Zafer Ergin'in de gideceği konuluyordu. Bu kez yeni bir ismin adı geçti. İşte sevilen diziye veda edecek olan o isim...

    takvim.com.tr
    Yaprak dökümünün devam ettiği Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık kararı daha! O ünlü oyuncu da gidiyor! Mesut komiserin biricik aşkı Selin...

    Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Yeni sezona eksik oyuncularla başlayan dizide sular durulmuyor. Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, Bahar karakterini canlandıran Merve Oflaz, Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz, Tekin karakterini oynayan Onur Bay ve şimdide o oyuncu... Dizide Rıza baba ile hafızalara kazınan Zafer Ergin'in vedası konuşuyordu ancak son açıklamada usta oyuncunun gitmeyeceği kesinleşmişti. Ancak bu kez öyle bir isim gidiyor ki....

    16 sezon boyunca Kanal D ekranlarında büyük izleyici kitlesi ile yoluna devam eden Arka Sokaklar, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide yaşanan peş peşe ayrılıklar izleyiciyi üzmüştü.

    Bilindiği üzere Yüsra Geyik, Merve Oflaz, Onur Bay, Alp Korkmaz dizinin oyuncu kadrosundan çıktı.

    Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in de ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

    Söz konusu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyledi. İşte o açıklama;

    "Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır. Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

    Ancak bu kez Mesut komiser'in sevgilisi rolünü canlandıran Selin komiser'in yani güzel oyuncu Oya Akar'ın vedası konuşuluyor.

    Arka Sokaklar dizisinde Okar'ın ayrılık kararı aldığı gündeme geldi.

    Oya Okar'ın kadroya veda edeceği belirtilirken Selin'in yerine geçmesi için bazı isimlerle görüşüldüğü iddia edildi.

        SELİN KOMİSER YOLCU!

        Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un Selin adına aldığı karar seyircinin ağzını açık bıraktı. Mesut ölüme giderken yanında Selin'i götürdü.

        Selin'e hayat veren Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a veda edip etmeyeceği izleyenler tarafında merak edilmeye başlandı.

        Arka Sokaklar'da son bölümün ekrana getirilmesinin ardından Selin karakterinin ortadan kaybolması iddiaları güçlendirdi. Selin'in akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

        OYA AKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Oya Okar, 12 Ocak 1986, İstanbul doğumlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Arka Sokaklar dizisinde Selin Demirci adlı karakteri canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

        OYA OKAR DİZİLERİ

        2005 Şöhret

        2006 Ümit Milli

        2007 Dağlar Delisi

        2008 Sınıf

        2008 Düğün Şarkıcısı

        2009 İstanbul Çocukları

        2010-2011 Doktorlar

        2011-2012 Mavi Kelebekler

        2012 Böyle Bitmesin

        2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim

        2014 Kaçak Çiğdem

        2014 Zeytin Tepesi

        2014 Küçük Ağa

        2015-günümüz Arka Sokaklar Selin Demirci Dizi Başrol oyuncusu

        2016 Saruhan

        2018 Mordkommission İstanbul: Der Letzte Gast Fatima Sorkultay
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        Haberler Televizyon Yaprak dökümünün devam ettiği Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık kararı daha! O ünlü oyuncu da gidiyor! Mesut komiserin biricik aşkı Selin...
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