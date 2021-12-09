Yaprak dökümünün devam ettiği Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık kararı daha! O ünlü oyuncu da gidiyor! Mesut komiserin biricik aşkı Selin...

Söz konusu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyledi. İşte o açıklama;

"Son zamanlarda bazı medya kaynaklarında Arka Sokaklar dizimizin başladığı günden beri Rıza Baba karakterine hayat veren değerli sanatçımız Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı ile ilgili çıkan haberler maksatlı ve tamamen uydurmadır. Değerli oyuncumuz Rıza Baba'mız Arka Sokaklar ekibinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ancak bu kez Mesut komiser'in sevgilisi rolünü canlandıran Selin komiser'in yani güzel oyuncu Oya Akar'ın vedası konuşuluyor.

Arka Sokaklar dizisinde Okar'ın ayrılık kararı aldığı gündeme geldi.

Oya Okar'ın kadroya veda edeceği belirtilirken Selin'in yerine geçmesi için bazı isimlerle görüşüldüğü iddia edildi.