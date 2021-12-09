Üç Kuruş, Gönül Dağı, Bir Zamanlar Çukurova, Alpaslan Büyük Selçuklu... Hiçbirinin yerini tutamadı o dizi de final yapacak!

ERKAN PETEKKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Erkan Petekkaya, yaptığı açıklamada şöyle söylemişti "Böbreklerimde sorun vardı, yaklaşık olarak 3-4 gün hastanede tedavi gördüm. Küçük bir operasyon geçirmem gerekiyor. Fakat dizi çekimleri yoğun o yüzden o operasyonu şimdilik erteledim. İlerleyen zamanlarda böbreğime stent takılması gerekiyor. Bu yüzden ameliyat masasına yatacağım"

Ancak oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle dizinin bittiği gibi bir bilgi bulunmuyor.