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    • Televizyon
    • 09.12.2021 18:56
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    • 09.12.2021 18:56
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    Üç Kuruş, Gönül Dağı, Bir Zamanlar Çukurova, Alpaslan Büyük Selçuklu... Hiçbirinin yerini tutamadı o dizi de final yapacak!

    Bu sezon dizi sektörü ayakta kalmakta zorlanıyor. Reytinglerde düşük sonuçlar elde edilen Yalancı, Ada Masalı, Kazaraaşk ekran macerasına erken veda etmişti. Üç Kuruş, Gönül Dağı, Bir Zamanlar Çukurova, Alpaslan Büyük Selçuklu son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Henüz 10 bölüm bile olmadan final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. O dizi için final kararı verildi.

    O diziye final şoku!

    İddialı başlayan ancak bir sezonu bile bitiremeden final yapan diziler son dönemlerde artış gösterdi. Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri, Son Yaz, İkimizin Sırrı, Yalancı, Ada Masalı, Kazaraaşk derken Sana Söz dizisi için de final kararı alındı. Bu yıl dizi sektöründe yapımcılar, senaristler dikiş tutturamadı. Son olarak başrollerinde Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Sana Söz dizisi 7. bölümüyle final yapacak.

    SANA SÖZ DİZİSİ EKRANLARA VEDA EDİYOR!

    O3 Medya imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldıkları Sana Söz dizisi hakkında üzen haber geldi. Star TV'de yayınlanan polisiye dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

    DİZİLERİN BAHSIZLIĞI!

    Star TV'de bu sezon peş peşe final kararları alındı. Önce Kazara Aşk dizisi, sonra Ada Masalı dizisi, şimdi de Sana Söz dizisi... Kazara Aşk düşük reytinglerine rağmen 13 bölüm devam edebilmişti. Ada Masalı dizisi de 25 bölüm ekranda kalabilmişti. Düşük reyting alan Sana Söz dizisinin sonu da diğerleri gibi oldu. Sana Söz dizisi için kanal yönetimi 7. bölüm için final kararı verdi.

        TEK NEDEN DÜŞÜK REYTİNGLER DEĞİL!

        Sana söz dizisinin bitmesinin nedenlerinden birinin düşük reytingler olduğu doğru. Ancak bir neden daha olduğu iddia ediliyor. O da başrol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın rahatsızlığı...

        ERKAN PETEKKAYA'DAN AÇIKLAMA!

        Erkan Petekkaya, yaptığı açıklamada şöyle söylemişti "Böbreklerimde sorun vardı, yaklaşık olarak 3-4 gün hastanede tedavi gördüm. Küçük bir operasyon geçirmem gerekiyor. Fakat dizi çekimleri yoğun o yüzden o operasyonu şimdilik erteledim. İlerleyen zamanlarda böbreğime stent takılması gerekiyor. Bu yüzden ameliyat masasına yatacağım"

        Ancak oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle dizinin bittiği gibi bir bilgi bulunmuyor.

        SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI

        Başrol: Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan

        Diğer oyuncular: Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora)

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