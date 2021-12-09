Üç Kuruş, Gönül Dağı, Bir Zamanlar Çukurova, Alpaslan Büyük Selçuklu... Hiçbirinin yerini tutamadı o dizi de final yapacak!

İddialı başlayan ancak bir sezonu bile bitiremeden final yapan diziler son dönemlerde artış gösterdi. Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri, Son Yaz, İkimizin Sırrı, Yalancı, Ada Masalı, Kazaraaşk derken Sana Söz dizisi için de final kararı alındı. Bu yıl dizi sektöründe yapımcılar, senaristler dikiş tutturamadı. Son olarak başrollerinde Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Sana Söz dizisi 7. bölümüyle final yapacak.
SANA SÖZ DİZİSİ EKRANLARA VEDA EDİYOR!
O3 Medya imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldıkları Sana Söz dizisi hakkında üzen haber geldi. Star TV'de yayınlanan polisiye dizinin final yapacağı ortaya çıktı.
DİZİLERİN BAHSIZLIĞI!
Star TV'de bu sezon peş peşe final kararları alındı. Önce Kazara Aşk dizisi, sonra Ada Masalı dizisi, şimdi de Sana Söz dizisi... Kazara Aşk düşük reytinglerine rağmen 13 bölüm devam edebilmişti. Ada Masalı dizisi de 25 bölüm ekranda kalabilmişti. Düşük reyting alan Sana Söz dizisinin sonu da diğerleri gibi oldu. Sana Söz dizisi için kanal yönetimi 7. bölüm için final kararı verdi.