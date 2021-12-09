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    • Televizyon
    • 09.12.2021 16:10
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    • 09.12.2021 20:05
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    Hikayenin sonuna gelindiği Camdaki Kız'da Nalan Muzo'yla kaçıyor! Gizemli Sema İpekoğlu'nun düğümü çözüldü! Her şeyi öğrenen Nalan...

    Kanal D'nin sıkı takip edilen dizisi Camdaki Kız'da sırlar bir bir ifşa oluyor. Nalan ailesinin geçmişi ile ilgili her şeyi öğrenmeye başlıyor. Hayatını kabusa çeviren sözde annesinin ve babasının sakladığı sırların peşine düşen Nalan darbe üstüne darbe yiyor. Sevilen dizide Nalan'ın annesinin dayısı tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıkıyor. Annesi Sema İpekoğlu Nalan'ı dünyaya getirdikten sona ölüyor ve kızını anneannesi büyütüyor. Tüm yalanlar da bundan sonra başlıyor. Seyirciye şok üstüne şok yaşatan Camdaki Kız dizisinde Sema İpekoğlu'nun düğümü çözüldü. Yeni bölümde ağlayan Nalan'ı teselli eden Muzo büyük bir cesaret gösteriyor ve....

    takvim.com.tr
    Hikayenin sonuna gelindiği Camdaki Kız’da Nalan Muzo’yla kaçıyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız 23. bölüme kadar nefes kesen sahneleriyle başarılı bir şekilde geldi. Nalan'ın baskıcı annesinin sert kurallarla büyüttüğü kızına aslında kötülük yaptığını fark etmemesi izleyicileri hem üzdü hem de kızdırdı. Annesine rağmen kendisine geliştiren Nalan'ın evlendikten sonra da acısının geçmemesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Hikayede son olarak Nalan'ın annesinin aslında Feride değil de başka biri olduğu ortaya çıktı. Feride'nin gerçekte Nalan'ın anneannesi olduğunu duyanlar şoke oldu. 23. bölüme gelindiğinde de Sema İpekoğlu adında gizemli bir karakter Nalan'ın kafasını iyice karıştırdı. Ailesinin sırlarını öğrenmek için gerçeklerin peşine düşen Nalan duydukları, gördükleri karşısında daha fazla dayanamadı ve ortadan kayboldu.

    NALAN NEREYE GİTTİ?

    Yeni bölümde Nalan pılını pırtını toplayıp herkesten kaçtı.

    Muzo ile konuşurken, ''Benim bir şey yapmam lazım Muzo. Kendim için bir şey yapmam lazım.'' dedi.

    Muzo da Nalan'a cesaret vererek, ''O kafandaki neyse cesaret ve yap. '' dedi.

    Dizinin izleyicileri Nalan ile Muzo'nun birlikte kaçmış olabileceğini düşünüyor.

        AÇIK AÇIK SÖYLEDİ!

        Muzo'nun sevgilisi de ''Bence Nalan Hanım yanlış kardeşler evlenmiş'' şeklindeki sözleri kafaları iyice karıştırdı. Muzo'nun Nalan'a aşık olduğunu bilmeyen kalmadı.

        CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Mezarlıktaki sır ne?

        Nalan'ın annesi Feride büyük bir sırrı saklamaktadır. Nalan da bu sırrın peşine düşer. Hayri, onu bir mezarlığa götürür. Nalan, mezar taşında yazan Sema İpekoğlu ismini annesi Feride'ye sorar. Feride, hayalet görmüş gibi bu isimden korkar.

        Nalan büyük bir adım atıyor!

        Yaşadığı şeylerden çok yorulan ve kırılan Nalan içini Muzo'ya açar. Hayal kırıklıkları ile dolu genç kadın artık yorulmuştur. *Muzo'nun da desteğiyle hayatında bazı şeyleri değiştirme kararı alır. Nalan ne yapacak?

        NALAN'IN GERÇEK ANNESİ

        Kitaptaki bilgilere göre; Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir.

        Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

        SEMA İPEKOĞLU'NU CANLANDIRAN DİLARA ARAS KİMDİR?

        Camdaki Kız dizisinde Sema'ya hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusu. 17 Aralık 1991 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Mayıs 1989, İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı.

        473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı. 1 yıldır Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı bünyesinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.

        Dilara Aras, 2016 yılından itibaren Tatlı İntikam, Anne, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştır.

        CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

        Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.
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