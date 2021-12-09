Hikayenin sonuna gelindiği Camdaki Kız'da Nalan Muzo'yla kaçıyor! Gizemli Sema İpekoğlu'nun düğümü çözüldü! Her şeyi öğrenen Nalan...

NALAN'IN GERÇEK ANNESİ

Kitaptaki bilgilere göre; Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir.

Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.

SEMA İPEKOĞLU'NU CANLANDIRAN DİLARA ARAS KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Sema'ya hayat veren Dilara Aras tiyatro ve dizi film oyuncusu. 17 Aralık 1991 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Mayıs 1989, İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı.

473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı. 1 yıldır Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı bünyesinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Dilara Aras, 2016 yılından itibaren Tatlı İntikam, Anne, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştır.