Hikayenin sonuna gelindiği Camdaki Kız'da Nalan Muzo'yla kaçıyor! Gizemli Sema İpekoğlu'nun düğümü çözüldü! Her şeyi öğrenen Nalan...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız 23. bölüme kadar nefes kesen sahneleriyle başarılı bir şekilde geldi. Nalan'ın baskıcı annesinin sert kurallarla büyüttüğü kızına aslında kötülük yaptığını fark etmemesi izleyicileri hem üzdü hem de kızdırdı. Annesine rağmen kendisine geliştiren Nalan'ın evlendikten sonra da acısının geçmemesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Hikayede son olarak Nalan'ın annesinin aslında Feride değil de başka biri olduğu ortaya çıktı. Feride'nin gerçekte Nalan'ın anneannesi olduğunu duyanlar şoke oldu. 23. bölüme gelindiğinde de Sema İpekoğlu adında gizemli bir karakter Nalan'ın kafasını iyice karıştırdı. Ailesinin sırlarını öğrenmek için gerçeklerin peşine düşen Nalan duydukları, gördükleri karşısında daha fazla dayanamadı ve ortadan kayboldu.
NALAN NEREYE GİTTİ?
Yeni bölümde Nalan pılını pırtını toplayıp herkesten kaçtı.
Muzo ile konuşurken, ''Benim bir şey yapmam lazım Muzo. Kendim için bir şey yapmam lazım.'' dedi.
Muzo da Nalan'a cesaret vererek, ''O kafandaki neyse cesaret ve yap. '' dedi.
Dizinin izleyicileri Nalan ile Muzo'nun birlikte kaçmış olabileceğini düşünüyor.