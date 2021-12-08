Osman Bey son noktayı koydu! Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı yayınlandı: Burada bey de benim devlet de benim!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in Selçuklu veziri Alemşah'a sarf ettiği "Burada Bey de benim! Devlet de benim!" şeklindeki sözler ise fragmana damga vurdu.

SELÇUKLU VEZİRİ ALEMŞAH, KAYI OBASI'NA GELDİ

'Kuruluş Osman'da Bitinya'ya sürpriz bir ziyarette bulunan Selçuklu Veziri Alemşah, önce tekfurlarla görüştü. Osman Bey'in bölgedeki dengeleri değiştirmesinden rahatsız olan Vezir Alemşah, kontrolü ele almak üzere geldiğini bizzat Osman Bey'e söylemek üzere Kayı Obası'na gitti.