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    • 09.12.2021 14:12
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    • 09.12.2021 14:13
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    ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri gelecek? Eser Yenenler güzel haber verdi! Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu?

    Çok Güzel Hareketler 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu'nun geçtiğimiz Mart ayında lenf kanserine yakalandığı haberi herkesi üzmüştü. Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladıyan 24 yaşındaki oyuncu aylardır skeçlerde yer alamıyordu. Beklenen güzel haberi Eser Yenenler duyurdu. 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Arif Güloğlu hakkında son gelişmeleri aktaran Yenenler, sevilen oyuncunun skeçlere döneceği tarihi paylaştı. Peki Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu? ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri gelecek?

    Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu?

    Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu kanser tedavisi görmesi nedeniyle bir süredir skeçlerde yer almıyordu. Ekibin en sempatik ve en başarılı oyuncularından olan Güloğlu'nun ne zaman döneceği belli oldu. Geçtiğimiz günlerce gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Çok Güzel Hareketler 2'nin kaptanı Eser Yenenler Arif Güloğlu hakkında güzel gelişmeyi duyurdu. Peki Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu? ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri dönecek?

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ARİF GÜLOĞLU DÖNÜYOR MU?

    Eser Yenenler, ''Çok sevdiğimiz ekip arkadaşımız çok sert bir hastalığı atlattı bu sene. Arif Güloğlu önümüzdeki bölümlerde skeçlerde yer alacak'' ifadelerini kullandı.

    'En İyi Komedi Dizisi' ödülü alan ÇGH 2 ekibi ddülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Arif Güloğlu'na ithaf etti. Törende konuşma yapan Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    BKM Mutfak oyuncu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

    "Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

        ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

        Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

        19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.

        Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
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        Haberler Televizyon ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri gelecek? Eser Yenenler güzel haber verdi! Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu?
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