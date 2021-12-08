ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri gelecek? Eser Yenenler güzel haber verdi! Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu?

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu kanser tedavisi görmesi nedeniyle bir süredir skeçlerde yer almıyordu. Ekibin en sempatik ve en başarılı oyuncularından olan Güloğlu'nun ne zaman döneceği belli oldu. Geçtiğimiz günlerce gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Çok Güzel Hareketler 2'nin kaptanı Eser Yenenler Arif Güloğlu hakkında güzel gelişmeyi duyurdu. Peki Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu dönüyor mu? ÇGH 2 Arif Güloğlu ne zaman geri dönecek?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ARİF GÜLOĞLU DÖNÜYOR MU?
Eser Yenenler, ''Çok sevdiğimiz ekip arkadaşımız çok sert bir hastalığı atlattı bu sene. Arif Güloğlu önümüzdeki bölümlerde skeçlerde yer alacak'' ifadelerini kullandı.
'En İyi Komedi Dizisi' ödülü alan ÇGH 2 ekibi ddülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Arif Güloğlu'na ithaf etti. Törende konuşma yapan Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" dedi.
NE OLMUŞTU?
BKM Mutfak oyuncu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;
"Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."