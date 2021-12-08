Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi konusu nedir? Annemizi Saklarken oyuncuları ve karakterleri!

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

HANDAN BULUT – HANDE DOĞANDEMİR

Henüz 15'inde anne olmuş, dünün ''çocuk gelini'', bugünün genç annesi Handan. 30'larını devirirken bile fiziksel olarak da, enerji olarak da üç çocuk annesi demeye bin şahit ister. Çocuklarını tabii ki çok seviyor. Ama Handan'ca seviyor. Bitmek tükenmek bilmez hayat enerjisiyle, genç olmaya, genç kalmaya doğmuş adeta. Çocuk gibi muzip, çocuk kadar korkusuz, temkinsiz, sabırsız. Masumiyeti kadar hinliği de çocuksu zira bir Handan Bulut atasözü der ki; nerede aptal olacağını biliyorsan, yeterince zekisindir!

Narsistlik boyutunda kendine düşkün. Onunki inatlaşmak! Yaşayamadığı çocukluğuyla, kimsesizliğiyle inatlaşmak. Kader sayılanla, başına gelen her kötülükle, acısına gömüldüğü ihanet ve uğradığı bütün haksızlıklarla inatlaşmak.

İşte bu inatla dört elle sarılacak büyük bir trajedinin ardından Dündar'ın altın tepside sunacağı yeni hayatına.

BENAN DEMİR - HATİCE ASLAN

Dündar'ın kardeşi Benan gerçek bir Demir Leydi… Onu yetiştiren anne ve babadan aldığı hayat öğretisi adeta genetik koduna işlemiş. Doğal yollardan gelişmiş liderlik özellikleri, kibir, mesafe ve soğukkanlılık sayesinde, damarında kimin kanı akarsa aksın safkan bir Demir o.

Aradaki mesafeye rağmen Dem Yapı'daki yetkileri de hisseleri de gücünü koruyor. Şirket Benan'a göre güvenilir ellerde, bu yüzden o Fransa'da sahibi olduğu müzayede galerisi ile meşgul. Hayatı sanat ve antikalarla dolu. Geniş ve renkli sosyal çevresine rağmen özünde yalnız bir kadın Benan. Yarıda kalmış kırık bir aşk hikayesinin ardından kalben seçilmiş bir yalnızlık bu.

Dışarıya nasıl bir resim verdiğini her zaman çok önemseyen Benan, görüntüde kusursuz bir kardeşlik bağına oynasa da iki kardeşin arasında gözle görülmez ve aşılamaz bir duvar var. Soğuk ve mesafeli mizacına rağmen sevdiklerine karşı 'kendi janrında' şefkatli, sahiplenici ve koruyucu bir karakter olan Benan, yeğenlerine çok düşkün. Bu düşkünlük ve kontrol manyaklığı Handan'ın hayatlarına girişi ve kıymetli soyadlarını almasıyla giderek çığırından çıkacak ve buz gibi Benan'dan ateş gibi yakıcı bir savaşçı doğacak.

BORA DEMİR- ERDEM KAYNARCA

Dündar ve Zerrin'in ilk ve tek erkek çocukları Bora. Karizmasını ve azmini babasından, yakışıklılığını annesinin güzelliğinden, ketumluğunu annesinin yaşattıklarından almış. Annesinin hastalığının gölgesinde büyüyen Bora'nın karakteri de kaçınılmaz olarak bu ağır gölgenin altında şekillenmiş. İlk bakışta, uzak, soğuk ve biraz da kibirli bir kara kutu gibi görünmesi bundan. Küçük yaşlardan beri evde kapalı kapıların ardında kopan fırtınayı dışarıya yansıtmamaya programlanarak büyüyünce, içini de dışarıya açmakta zorlanan, kapalı bir yapıya dönüşmüş. Duygu değil, mantık insanı Bora. Çok güçlü bir kişiliği var. Sanki asla kafası karışmaz, hiç kararsız kalmaz, iki seçenek arasında öldürsen bocalamaz gibi bir netliği söz konusu hayatta. Her konuda seçici bir insan olduğu için, insanlarla ilgili yargıları çok keskin ve sert. İkinci şansa inanmıyor, onun için insanlar ve ilişkiler tek kurşunluk.

İlişkilerinde tek amacı, kimseyle yüzeyden bir adım dahi olsa derine inmemek. Kimseye gelecek vaat etmemek, kimsenin kendisiyle ilgili hayallere kapılmasına fırsat vermemek.