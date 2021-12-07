Kalp Yarası 24. bölüm fragmanına Ayşe’nin sitemi damga vurdu: Yakışıyor mu sana insanların evini basıp adam dövmek?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası 24. bölüm fragmanına Ayşe'nin sitemi damga vurdu.
Çileden çıkan Ayşe, "Yakışıyor mu sana insanların evini basıp adam dövmek?" sözleriyle Ferit'e sitem etti.
FERİT AYŞE'Yİ GERİ KAZANMAYA ÇALIŞTI AYŞE İKNA OLMADI
atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #SeniÖzledim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
23.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe'nin ayrılık kararından sonra Ferit ve Ayşe ilk defa Hande'nin davasında karşı karşıya geldi. Ayşe'yi Antakya'ya Mirza'nın getirdiğini gören Ferit, iyice öfkelenerek Ayşe'nin canını acıtacak bir konuşma yaptı.