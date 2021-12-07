Survivor 2022 All Star kadrosunda hangi yarışmacılar var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama...

Televizyon izleyicileri tarafından Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8'de her sene yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışma Survivor'un yeni sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Aralık ayının yaşandığı şu günlerde yeni yıla az bir zaman kaldı ve genellikle Ocak ayında ekrana gelen Survivor yarışması için meraklı bekleyiş de arttı. Peki Survivor 2022 All Star kadrosunda hangi yarışmacılar var? Konuya dair Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'ın yeni sezonunun Ocak ayında başlaması bekleniyor, henüz tarih açıklaması gelmedi.
Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
TV8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'yle ortak bir şekilde hayata geçirilen AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine Survivor 2022 All Star ile ilgili de bir soru yöneltildi. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin büyük ihtimalle pazartesi ve salı günü duyurulacağını söyledi.