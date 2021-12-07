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    • Televizyon
    • 07.12.2021 08:58
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    • 07.12.2021 09:06
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    Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı: Ahkamı kesti! Hamlesi tokat etkisi gösterecek

    Dün 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu'da atabeyi Hasan'ı düşman elinden kurtarması heyecan yaratan sahnelerden birisi oldu. Alparslan'ın atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken, Yannis’in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan’daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltti. Bölümün sonrasında Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı: Ahkamı kesti! Hamlesi tokat etkisi gösterecek

    5. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu'na herkesi derinden sarsacak bir gelişme meydana geldi. Son bölümde Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gitti. Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrendi. Ayrıca Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşıdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

    GERİLİM ARTTI

    Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir.

    Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gider.

    Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır.

        Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak?
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