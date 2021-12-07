Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı: Ahkamı kesti! Hamlesi tokat etkisi gösterecek

5. bölümüyle ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu'na herkesi derinden sarsacak bir gelişme meydana geldi. Son bölümde Alparslan, ablası Şehver ve yeğeni Mesud'un Büst'te uğradığı darbe girişimini öğrenince, olayı etraflıca araştırmak üzere Büst'e gitti. Obaya döndüğünde, Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrendi. Ayrıca Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşıdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

GERİLİM ARTTI

Alparslan'ın, atabeyi Hasan'ı küffarın elinden kurtarması Selçuklu tarafında sevinçle karşılanırken; Yannis'in Alparslan sayesinde uğradığı akıbet, Vaspurakan'daki iç gerilimin etkisini daha da yükseltir.