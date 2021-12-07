Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, Destan dizisi reytingleri alt üst ediyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı dizide geçen çift başlı kurt hikayesi izleyicilerin bir hayli ilgisini çekti. Tarih ve kurgu türündeki dizide geçen ''Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek!'' ve ''Çift Başlı Kurdun pençesi sensin'' ifadeler çift başlı kurtun hikayesinin ne olduğu konusunda merak uyandırdı. Peki; Destan çift başlı kurt ne anlama geliyor? Çift başlı kurt ne demek? Çift başlı kurt hikayesi, destanı nedir?
DESTAN DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Destan dizisi her hafta Salı günü ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümleri saat 20:00'da başlamaktadır.
DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekilmektedir. Riva'nın yanı sıra farklı semtlerde de çekimler gerçekleştirilmektedir.
Destan için hazırlanan platoda, 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edilmiştir. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer almaktadır.
ÇİFT BAŞLI KURT NEDİR?
Türk mitolojisinda kurt figürü oldukça yaygındır. Destan dizisinde ise kurt, çift başlı kurt olarak karşımıza çıkıyor. TV'de kurt sembolü, çift başlı kurt olarak anlatılmış.
Bozkurt, Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Boskord ve pusgurt olarak da söylenir. Bozkaskır, çalkurd sözcükleri yine aynı anlama gelir. Moğollar börteçine (börteşına, börtöşono) derler. Gökkurt veya "gökbörü / kökbörü" tabiri de yine niteleyici olarak kullanılır.