Destan çift başlı kurt ne anlama geliyor? Çift başlı kurt ne demek? Çift başlı kurt hikayesi, destanı nedir?

Yol gösterici, kutlu kurt, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak sembolüdür. Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlardı. Kurt sürülerinin başında bulunup idare eden kurtlara da Gökkurt denilirdi. Kaskır ve Börü kelimeleri de değişik lehçe ve şivelerde kurt demektir.

Bozkurt gökyüzünü temsil eder. Göktürklerin gök (mavi) bayraklarında kurtbaşı resmi vardır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, hızı, doğayı temsil eder. Çadırların önüne tepesinde altından kurtbaşı bulunan direkler dikilir. Bozkurda "Gök Oğlu" da denir.

Rüyada kurt görmek de yine hayra yorulur. Hilal taktiği (veya Turan/Türk taktiği) adı verilen yarım çember ile düşmanı ortaya alıp çemberi kapatma stratejisinin kurtlardan görülerek ilk defa Türkler tarafından uygulandığı bilinir.