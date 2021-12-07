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    • Televizyon
    • 07.12.2021 23:34
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    • 07.12.2021 23:44
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    Sıra size de gelecek! Destan 4. bölüm fragmanı nefes kesti: Akkız düşmanını uykuda yakaladı!

    Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği Destan, üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme Batuga’nın zindandaki Akkız’a ulaştığı sahne damga vurdu. #DestanDizisi etiketiyle de sosyal medyada gündem olan bölümün ardından Destan 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Batuga’nın “Sıra size de gelecek!” sözlerinin damga vurduğu fragmanda; Akkız’ın Alpagu Han’ın odasına girip kılıç çekmesi heyecanı arttırdı. İşte Destan 4. bölüm fragmanı...

    Destan 4. bölüm fragmanı nefes kesti

    Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Destan'ın 4. bölüm fragmanı nefes kesti. Batuga'nın "Sıra size de gelecek!" sözlerinin damga vurduğu fragmanda; Akkız'ın Alpagu Han'ın odasına girip kılıç çekmesi heyecanı arttırdı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanın ardından Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Sosyal medya özellikle Batuga'nın zindandaki Akkız'a ulaştığı sahne hakkında konuştu. İşte o sahne...

    BATUGA ZİNDANDAKİ AKKIZ'A ULAŞMANIN YOLUNU BULDU!
    Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki üçüncü bölümünde de yine gündemin bir numarasındaydı.

    'Destan'ın heyecanla izlenen bölümünde, Gök Saray'a esir olarak getirilen Akkız, yaşadığı tüm zorluğa rağmen Batuga ile temas edebilmenin sevincini yaşadı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, Akkız'ın tutulduğu zindana ulaşmanın yolunu da buldu.

        Zindanda Gök Hanlığı'nın kızları ile birlikte esir tutulan Akkız kurulan oyunu anlamaya çalışırken, esirlerin başı farelerle dertteydi. Akkız farelerden kurtulmaya çalışırken duvarda bir boşluk buldu ve duvarın arkasında Batuga'nın olduğunu fark etti. Batuga, Akkız'a kızlar uyuduğunda buraya gelmesini tembihledi.

        Gece çöktüğünde Akkız ve Batuga yeniden buluştu. Akkız, Çolpan Hatun'un fidye ödeyip esirleri kurtaracağını ve zindandaki son gecesi olduğunu söyleyerek Batuga'ya "Senin de son gecen olsaydı. Bizimle gel. Ananın yurduna. Tegini olduğun Dağ'a gel" dedi. Batuga bu teklif karşısında heyecanlansa da "Gelemem. Babam ölünce bu taş duvarlar kandaşlarımın üstüne yıkılacak. Taht savaşı çıkınca onları korumam lazım" cevabını vermek zorunda kaldı.

        Batuga ardından çok merak ettiği annesinin obasını sordu Akkız'a. Ardından Akkız, çocukluklarındaki karşılaşmanın hayatını nasıl etkilediğini ve Çift Başlı Kurt efsanesinin nasıl doğduğunu anlattı. Akkız'ın sözleri sarayın taş duvarları arasında mahkum hayatı yaşayan Batuga'yı derinden etkiledi.
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