Sıra size de gelecek! Destan 4. bölüm fragmanı nefes kesti: Akkız düşmanını uykuda yakaladı!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Destan'ın 4. bölüm fragmanı nefes kesti. Batuga'nın "Sıra size de gelecek!" sözlerinin damga vurduğu fragmanda; Akkız'ın Alpagu Han'ın odasına girip kılıç çekmesi heyecanı arttırdı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanın ardından Destan'ın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Sosyal medya özellikle Batuga'nın zindandaki Akkız'a ulaştığı sahne hakkında konuştu. İşte o sahne...
'Destan'ın heyecanla izlenen bölümünde, Gök Saray'a esir olarak getirilen Akkız, yaşadığı tüm zorluğa rağmen Batuga ile temas edebilmenin sevincini yaşadı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, Akkız'ın tutulduğu zindana ulaşmanın yolunu da buldu.