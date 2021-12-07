Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı ortalığı yıktı geçti! Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı itirafa ramak kaldı

KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM ÖZETİ

Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile burssuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur.