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    • 08.12.2021 01:28
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    • 08.12.2021 01:30
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    Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı ortalığı yıktı geçti! Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı itirafa ramak kaldı

    Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı itirafa ramak kaldı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer’le yakınlaştığı görülen Süsen’in ‘Her şeyi anlatacağım’ sözleri fragmana damga vururken Kaan’ın köşeye sıkışması “Yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu fragman sosyal medyada bomba etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecan kat kat arttı. İşte Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı...

    Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı!

    Kadrosunda Celil Nalçakan, Simge Selçuk, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'in 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Ömer'le yakınlaştığı görülen Süsen'in 'Her şeyi anlatacağım' sözleri fragmana damga vururken Kaan'ın köşeye sıkışması "Yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

    Fragmanın sosyal medyaya bomba gibi düşmesinin ardından son bölümde yaşananlarda tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 31. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM ÖZETİ
    Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile burssuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur.

        Bursluluk sınavında ise Harika Ömer'den kopya ister yakalanınca da suçu Ömer'in üzerine atar. Telefonu tamirden alan Şengül içindeki görüntüleri izler ve Akif'in kapısına dayanır.

        Berk'in evine nazik davet alan Aybike ve Oğulcan orada annesinin aşağılamasına maruz kalırlar.

        Akif, Şengül'e Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder.
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            Haberler Televizyon Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı ortalığı yıktı geçti! Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı itirafa ramak kaldı
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