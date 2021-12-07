Kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanı ortalığı yıktı geçti! Ömer’le yakınlaşan Süsen gözünü kararttı itirafa ramak kaldı

Kadrosunda Celil Nalçakan, Simge Selçuk, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim'in 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Ömer'le yakınlaştığı görülen Süsen'in 'Her şeyi anlatacağım' sözleri fragmana damga vururken Kaan'ın köşeye sıkışması "Yeni bölümde gerçekler ortaya çıkacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Fragmanın sosyal medyaya bomba gibi düşmesinin ardından son bölümde yaşananlarda tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 31. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM ÖZETİ
Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile burssuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur.