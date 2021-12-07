Destan’da nefesler tutuldu: Alpagu Han hayata döndü! Kara haberi oğlu Batuga’ya böyle verdi

'Destan'ın üçüncü bölümünde, ölümden dönerek herkesi şaşırtan Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya yaptığı konuşma yüreklere dokundu. Herkesin avluda olduğu bir sırada ortaya çıkarak taht kavgasına son veren Alpagu Han, çatışmayı önlemek için kardeşi Balamir'in kızı Akçiçek ile oğlu Batuga'nın bir an önce evlenmesine karar verdi.

Kırçiçek'le evlenmek istemeyen Batuga'yla baş başa konuşan Alpagu Han, oğlundaki değişimi fark ederek "Yokluğumda neler oldu sana" diye sordu: "Boynuna yay kirişi dayadığımdan beri öfkelendiğini hiç görmemiştim."