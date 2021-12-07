Destan 3. bölüme damga vuran sahne: Batuga zindandaki Akkız’a ulaşmanın yolunu buldu!

'Destan'ın heyecanla izlenen bölümünde, Gök Saray'a esir olarak getirilen Akkız, yaşadığı tüm zorluğa rağmen Batuga ile temas edebilmenin sevincini yaşadı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, Akkız'ın tutulduğu zindana ulaşmanın yolunu da buldu.

Zindanda Gök Hanlığı'nın kızları ile birlikte esir tutulan Akkız kurulan oyunu anlamaya çalışırken, esirlerin başı farelerle dertteydi. Akkız farelerden kurtulmaya çalışırken duvarda bir boşluk buldu ve duvarın arkasında Batuga'nın olduğunu fark etti. Batuga, Akkız'a kızlar uyuduğunda buraya gelmesini tembihledi.