Silah sesi yürekleri ağza getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ya Züleyha'ya bir şey olursa?

Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek'in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti.
Heyecanı kat kat arttıran fragmanın ardından son bölümde yaşananlar ise tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 115. bölümde neler yaşandı? İşte detalyar...
ZÜLEYHA, FİKRET İLE HAKAN ARASINDA KALIYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 115'inci bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Fikret, Züleyha'ya olan aşkını kabullenirken, Abdülkadir, Lütfiye'yi susturmak için Fikret'e kumpas kurdu.
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 115'inci bölümü #Aşkİkilemi etiketiyle gündem oldu.