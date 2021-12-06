Silah sesi yürekleri ağza getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ya Züleyha'ya bir şey olursa?

FİKRET, HAKAN'IN AÇIĞININ PEŞİNDE

Fikret, Çetin ile Züleyha hakkında dertleşirken Cevdet geldi ve şirketin TIR'larında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını söyledi. Fikret ve Çetin, TIR'ları aramaya koyuldu ve uyuşturucuyu ele geçirdi. Bu işin arkasında Mehmet Kara'nın olduğunu düşünen Fikret, Züleyha'nın başı belaya girmesin diye malları yok etmeye karar verdi. Bu sırada Vahap, Fikret'in malı alışını gizlice kameraya çekti. Fikret, Züleyha'ya gidip Hakan'ı kaçakçı olarak suçlamaya kalkarken, Züleyha elinde Hakan'ın yaptığına dair bir delil olmayınca ona inanmadı.