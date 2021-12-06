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    • 07.12.2021 01:45
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    • 07.12.2021 01:46
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    Silah sesi yürekleri ağza getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ya Züleyha'ya bir şey olursa?

    Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek’in üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Silah sesinin duyulduğu fragman yürekleri ağızlara getirirken “Ya Züleyha'ya bir şey olursa?” sözleri dikkat çekti. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran 116. bölüm 2. fragmanı...

    Nefes kesen fragman! Silah sesi yürekleri ağza getirdi

    Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek'in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti.

    Heyecanı kat kat arttıran fragmanın ardından son bölümde yaşananlar ise tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 115. bölümde neler yaşandı? İşte detalyar...

    ZÜLEYHA, FİKRET İLE HAKAN ARASINDA KALIYOR!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 115'inci bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Fikret, Züleyha'ya olan aşkını kabullenirken, Abdülkadir, Lütfiye'yi susturmak için Fikret'e kumpas kurdu.

    Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 115'inci bölümü #Aşkİkilemi etiketiyle gündem oldu.

        FİKRET'İN ZÜLEYHA'YA OLAN AŞKI SIR OLMAKTAN ÇIKTI
        Lütfiye, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçeği öğrenince hastalandı. Hakan'ın Züleyha ile hastaneye gelmesi Fikret için bardağı taşıran damla oldu ve ikisi yine kavgaya tutuştu.

        Züleyha, Fikret'in davranışlarına anlam veremezken, Hakan, Fikret'in ona aşık olduğunu söyledi. Züleyha, bu sözlere inanmayıp Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan bozuldu. Züleyha, Hakan'ın gönlünü almayı başarırken Hakan, eğer gerçekten bir aşk yaşayacaklarsa kendisine inanmasını istedi.

        FİKRET, HAKAN'IN AÇIĞININ PEŞİNDE
        Fikret, Çetin ile Züleyha hakkında dertleşirken Cevdet geldi ve şirketin TIR'larında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını söyledi. Fikret ve Çetin, TIR'ları aramaya koyuldu ve uyuşturucuyu ele geçirdi. Bu işin arkasında Mehmet Kara'nın olduğunu düşünen Fikret, Züleyha'nın başı belaya girmesin diye malları yok etmeye karar verdi. Bu sırada Vahap, Fikret'in malı alışını gizlice kameraya çekti. Fikret, Züleyha'ya gidip Hakan'ı kaçakçı olarak suçlamaya kalkarken, Züleyha elinde Hakan'ın yaptığına dair bir delil olmayınca ona inanmadı.

            ABDÜLKADİR'İN YENİ HEDEFİ FİKRET OLDU
            Lütfiye, Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü Saniye'ye anlattı. Saniye, Abdülkadir'in arkasındaki ismin Mehmet Kara olabileceğini söyleyince bu fikir Lütfiye'nin de aklına yattı.

            Bunun üzerine Lütfiye, avukat olarak Betül'e danışmaya karar verdi. Betül, Lütfiye'ye delil bulacağını söyleyip oyalarken, Abdülkadir'in yanına gidip Lütfiye'nin bildiklerini anlattı. Betül ve Lütfiye, gelin alışverişine çıktığı sırada Vahap tarafından kaçırılıp Abdülkadir'in yanına götürüldü. Çektiği görüntüleri Fikret kaçakçılık yapıyormuş gibi montajlayan Abdülkadir, elindeki silahı Lütfiye'nin kafasına dayayarak tehditler savurdu.
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            Haberler Televizyon Silah sesi yürekleri ağza getirdi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ya Züleyha'ya bir şey olursa?
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