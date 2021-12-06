La Casa de Papel Berlin dizisi çıkacak mı? Berlin karakterini kim canlandıracak? La Casa de Papel dizisi final mi yaptı?

Dünyaca ünlü fenomen dizi La Casa de Papel bitti mi, final mi yaptı? Netflix'te 5 sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonunun çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Yeni dizi ve filmler ile ilgili bilgileri yakından takip eden izleyiciler gündemde yankılanan bomba iddianın gerçekliğini araştırmaya başladı. Peki La Casa de Papel Berlin dizisi mi çıkacak? Berlin karakterini kim canlandıracak? Netflix'ten gelen açıklama ile La Casa de Papel'in sona erip ermediği de belli oldu.
LA CASA DE PAPEL BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Netflix tarafından yapılan açıklamada, La Casa De Papel'in 5. sezon ile final yaptığı bildirildi.
LA CASA DE PAPEL BERLİN DİZİSİ Mİ GELİYOR?
Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. 'Berlin' isimli bu yeni dizinin, isminden de anlaşılabileceği üzere La Casa de Papel'in popüler karakteri Berlin, ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin'i canlandıran Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.