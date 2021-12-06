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    • Televizyon
    • 07.12.2021 09:20
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    • 07.12.2021 09:20
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    La Casa de Papel Berlin dizisi çıkacak mı? Berlin karakterini kim canlandıracak? La Casa de Papel dizisi final mi yaptı?

    La Casa de Papel bitti mi, final mi yaptı? La Casa de Papel Berlin dizisi mi çıkacak? Berlin karakterini kim canlandıracak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İzlenme rekorları kıran fenomen diziler arasında yer alan La Casa de Papel 3 Aralık'ta yayınladığı bölümler sonrasında final yapıp yapmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    La Casa de Papel Berlin dizisi çıkacak mı?

    Dünyaca ünlü fenomen dizi La Casa de Papel bitti mi, final mi yaptı? Netflix'te 5 sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonunun çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Yeni dizi ve filmler ile ilgili bilgileri yakından takip eden izleyiciler gündemde yankılanan bomba iddianın gerçekliğini araştırmaya başladı. Peki La Casa de Papel Berlin dizisi mi çıkacak? Berlin karakterini kim canlandıracak? Netflix'ten gelen açıklama ile La Casa de Papel'in sona erip ermediği de belli oldu.

    LA CASA DE PAPEL BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

    Netflix tarafından yapılan açıklamada, La Casa De Papel'in 5. sezon ile final yaptığı bildirildi.

    LA CASA DE PAPEL BERLİN DİZİSİ Mİ GELİYOR?

    Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. 'Berlin' isimli bu yeni dizinin, isminden de anlaşılabileceği üzere La Casa de Papel'in popüler karakteri Berlin, ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin'i canlandıran Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

        LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA YAŞANANLAR

        İşte LCDP 5. sezon özeti:

        La Casa De Papel 5. sezon 1. bölüm: Profesör, Sierra ile yüzleşirken Tamayo orduyu göreve çağırarak müzakerelerde çıtayı yükseltir. Geçmişte Berlin ailesinden biriyle buluşur.

        5. sezon 2. bölüm: Karşı koymak için bir fırsat yakalayan Arturo kişisel bir intikamın peşine düşer. Lizbon çok önemli bir şey keşfeder.

        5. sezon 3. bölüm: Sierra hem bir ihanet hem de acil bir durum yüzünden gafil avlanır. Ordu giderek yaklaşırken Palermo birliklerini harekete geçirir.

        5. sezon 4. bölüm: Helsinki'nin hayatı teklikededir. Hırsızlar gizli bir karşı saldırı planlar. Yıllar önce Berlin ve oğlu birlikte ilk soygunlarını gerçekleştirir.

        5. sezon 5. bölüm: Ateş hattının ortasında mutfakta mahsur kalan Tokyo, ilk aşkını ve Profesör'le ilk karşılaşmasını hatırlar.

        5. sezon 6. bölüm: Sierra, Profesörün kederinden faydalanarak istediğini elde eder. Bu sırada ekip, ölen arkadaşlarının geride bıraktığı duygusal yıkımla uğraşır.

        5. sezon 7. bölüm: Düşmanları saklanırken Tamayo kendi mahallesinde bir insan avı başlatır. Geçmişte Berlin ve Palermo altını bankadan çıkarma planlarını anlatır.

        5. sezon 8. bölüm: Ekip zamanla yarışırken Tamayo altının peşine düşer. Monica bir psikoz geçirdiğinden endişe eder. Yıllar önce Berlin ihanete uğrar.

        5. sezon 9. bölüm: Taktiklerinin kendisine karşı kullanıldığını gören Profesör sarsılır ve tüm umutlar tükenmiş gibi görünürken cesur bir karar alır.

        5. sezon 10. bölüm: Birçok kişinin hayatı tehlike altında ve İspanya ekonomisi kritik bir durumdayken Profesör ve Tamayo son bir hesaplaşam için karşı karşıya gelir.
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        Haberler Televizyon La Casa de Papel Berlin dizisi çıkacak mı? Berlin karakterini kim canlandıracak? La Casa de Papel dizisi final mi yaptı?
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