Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül’ün yeni hedefi belli oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir'in ölümünden sonra köşeye sıkışan Akif, oğlundan hesap sorarken Şengül'ün Berk'in annesini araştırması heyecanı arttırdı. Şengül'ün bu hamlesi 'Nebahat ve Suzan'dan sonra sıra Berk'in annesine geldi' yorumlarına neden oldu.
Öte yandan Kardeşlerim 31'nci bölümünde yaşananlar ise sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 31. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar.
Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür.