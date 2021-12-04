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    • Televizyon
    • 05.12.2021 00:30
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    • 05.12.2021 00:30
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    Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül’ün yeni hedefi belli oldu

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 31’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen son bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda köşeye sıkışan Akif’in sözleri dikkat çekerken, Şengül’ün Berk’in annesini soruşturması heyecanı arttırdı. İşte Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı...

    Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir'in ölümünden sonra köşeye sıkışan Akif, oğlundan hesap sorarken Şengül'ün Berk'in annesini araştırması heyecanı arttırdı. Şengül'ün bu hamlesi 'Nebahat ve Suzan'dan sonra sıra Berk'in annesine geldi' yorumlarına neden oldu.

    Öte yandan Kardeşlerim 31'nci bölümünde yaşananlar ise sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 31. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar.

    Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür.

        Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

        Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
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        Haberler Televizyon Akif köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül’ün yeni hedefi belli oldu
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