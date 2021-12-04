Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.12.2021 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 19:58
    ABONE OL

    Alpagu Han gözünü açtı! Destan 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Kanım mısın, kanlım mısın?

    Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting rekorları kıran Destan’ın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Alpagu Han, gözlerini açması ve “Kanım mısın, kanlım mısın?” sözleri dikkat çekerken Akkız ile Batuga’nın birbirlerine daha da yakınlaştıkları görüldü. İşte başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin üstlendiği Destan 3. bölüm 2. fragmanı...

    Destan 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti

    Akkız ve Batuga'nın destansı öyküsünü anlatan, atv'nin sevilen dizisi Destan, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting rekorları kırdı. Destan'ın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Alpagu Han, gözlerini açması ve "Kanım mısın, kanlım mısın?" sözleri dikkat çekerken Akkız ile Batuga'nın birbirlerine daha da yakınlaştıkları görüldü.

    AKKIZ VE BATUGA BULUŞTU 'DESTAN' REYTİNGLERDE ZİRVEYE KURULDU
    #AkkızDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk, Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi. 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

    'Destan', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,51 reyting ve %18,97 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,59 reyting ve %16,32 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

        DESTAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
        'Destan'ın ikinci bölümünde, Akkız'ın attığı okların Alpagu Han'ı ağır yaralaması sonucu Gök Hanlığı'nda ortalık karıştı. Temur ve Kaya teginler taht için çekişmeye başlarken, han olmayı çok isteyen Balamir de ordusunu toplayarak ağabeyini görme bahanesiyle Gök Saray'ın kapısına dayandı. Balamir'in kızı Kırçiçek, Alpagu Han'ı zehirlemeye çalıştı ancak durumu fark eden Batuga babasını kurtardı ve onunla çocukluğundan beri ilk kez konuştu.

        Alpagu Han ölümle mücadele ederken, saldırıyı kimin düzenlediğinin ortaya çıkarılması için Saltuk harekete geçti. Çolpan Hatun'la birlikte hareket eden Saltuk, Dağ Hanlığı Obası'nı bastı. Akkız kahramanca savaşmasına rağmen esir düştü.

        Saltuk, Alpagu Han'a yaralayan kişi olarak Çolpan Hatun'un kendisine verdiği bir kızı saraya getirdi. Ulu Ece, Alpagu Han'ı hayatta tutmak için her şeyi yaparken, Akkız esir olarak saraya vardığı sırada Batuga ile karşılaştı. Bu sırada Akkız'ı tanıyan ve asıl saldırganın o olduğunu fark eden Kıraç, Akkız'ı zindana götürdü. Batuga da ikisinin peşinden gitti ve Akkız'ı Kıraç'ın saldırısından kurtardı. Akkız böylece Batuga'nın yıllardır rol yaptığını ve kendisini sakladığını öğrenmiş oldu.

        "Kanım mısın, kanlım mısın?" Destan 3. bölüm 2. fragman videosu nefes kesti!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - Altay | CANLI
        Haberler Televizyon Alpagu Han gözünü açtı! Destan 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Kanım mısın, kanlım mısın?
            SON DAKİKA