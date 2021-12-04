Alpagu Han gözünü açtı! Destan 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Kanım mısın, kanlım mısın?

Akkız ve Batuga'nın destansı öyküsünü anlatan, atv'nin sevilen dizisi Destan, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting rekorları kırdı. Destan'ın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmanda Alpagu Han, gözlerini açması ve "Kanım mısın, kanlım mısın?" sözleri dikkat çekerken Akkız ile Batuga'nın birbirlerine daha da yakınlaştıkları görüldü.
AKKIZ VE BATUGA BULUŞTU 'DESTAN' REYTİNGLERDE ZİRVEYE KURULDU
#AkkızDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk, Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi. 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.
'Destan', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,51 reyting ve %18,97 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,59 reyting ve %16,32 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.