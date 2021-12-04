Youtube 2021 en çok izlenenlere Kardeşlerim damgası!

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi 2021 YouTube Türkiye Trend listesinde en çok izlenenler Top 10'da yer aldı.
Yapımcılığına Nazlı Heptürk'ün yapına ise NGM 'nin imza attığı başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle atv'nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan "Kardeşlerim" bir başarıya daha imza attı.
Sevilen dizi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı sezon finali bölümüyle 2021 YouTube Türkiye Trend listesine girdi.