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    • 03.12.2021 15:44
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    • 03.12.2021 15:50
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    Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kazanan isim …

    Yine bir final günü geldi çattı ve Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından sıklıkla araştırılır oldu. Her hafta farklı bir sunucu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı ve bir kişi hayallerine veda etti. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi ise 5 altın bileziği aldı. Turgay Başyayla’nınsunuculuğunu üstlendiği 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta’da altın bilezikleri kazanan isim kim oldu? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kazanan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve yine bir Cuma günü haftanın finali yaşanırken Gelinim Mutfakta'da en yüksek, en düşük puanları alan yarışmacılar merak edildi. İşte yaşananlar...

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Dilek oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın en yüksek puanını Aslıhan aldı ve 5 altın bileziği koluna taktı.

    Gün birincisi ise Dilek oldu çeyrek altını kaptı.

    İşte günün puanlaması;

    Aslıhan:14

    Yeşim:9

    Dilek:17

    Miyase:17

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

        1976 yılında Zonguldak şehrinde dünyaya gelen şarkıcı ve sunucu Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

        Turgay Başyayla'nın ilk albümü 200 yılında çıkmıştır. İlk albümü Nazlıcan adını taşıyan Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı.

        Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir. Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Turgay Başyayla bir de Şizofren Aşk adını taşıyan filmde oyuncu olarak rol almıştır.

        2005 yılında Otel İstanbul adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra "Anne ya da Leyla" adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Yada Leyla" isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

        2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

        Turgay Başyayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Başyayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.
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