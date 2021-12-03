Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kazanan isim …

2005 yılında Otel İstanbul adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra "Anne ya da Leyla" adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Yada Leyla" isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

Turgay Başyayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Başyayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.