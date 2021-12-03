Gelinim Mutfakta kim elendi? 3 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Altın bilezikleri kazanan isim kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün ekrana geliyor ve yine bir Cuma günü haftanın finali yaşanırken Gelinim Mutfakta'da en yüksek, en düşük puanları alan yarışmacılar merak edildi. İşte yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Dilek oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın en yüksek puanını Aslıhan aldı ve 5 altın bileziği koluna taktı.
Gün birincisi ise Dilek oldu çeyrek altını kaptı.
İşte günün puanlaması;
Aslıhan:14
Yeşim:9
Dilek:17
Miyase:17