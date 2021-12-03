Fatma gözyaşları içinde Esra Erol’da canlı yayınına çıktı! Hamilelik itirafı şoke etti yaşadıkları kan dondurdu ‘Bana ilaç verip...'

Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Esra Erol ve ekibinin günler süren uğraşlarının sonunda Fatma baba evine dönmüştü.
Esra Erol, dün yayınlanan canlı yayında Fatma'nın Ahmet'e kaçtığını belirterek genç kızının son halini yayınlamıştı. . Son haliyle yürek burkan Fatma, bugünkü canlı yayına katıldı ve yaşadıklarını anlattı.
Gözyaşları içinde stüdyoya giren Fatma, "Annemin yanında 5 gün kaldıktan sonra Ahmet 'Ben seni almaya geliyorum' diye mesaj attı. Ben de gelmesini istemedim, şikayet edeceğimi söyledim. Beni 'Gözünün önünde anneni, babanı ve kardeşini öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Ben de korktum gittim" diyerek evden neden kaçtığını açıkladı.
'KADIN SIĞINMA EVİNE GİTTİM'
Ahmet ile giderken komşularının gördüğünü ve polise haber verdiklerini dile getiren Fatma, "Polis bizi durdurdu, beni alıp Kadın Sığınma Evine götürdüler" dedi. Bir süre sonra evine dönen Fatma, Ahmet'in kendine yine mesaj attığını ve herkes uyuduktan sonra onunla gittiğini söyledi.