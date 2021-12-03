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    • Televizyon
    • 03.12.2021 20:01
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    • 03.12.2021 20:18
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    Fatma gözyaşları içinde Esra Erol’da canlı yayınına çıktı! Hamilelik itirafı şoke etti yaşadıkları kan dondurdu ‘Bana ilaç verip...'

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Esra Erol ve ekibinin günler süren uğraşlarının sonunda Fatma baba evine dönmüştü. Esra Erol, dün yayınlanan canlı yayında Fatma’nın Ahmet’e kaçtığını belirterek genç kızının son halini yayınlamıştı. Son haliyle yürek burkan Fatma, bugünkü canlı yayına katıldı ve yaşadıklarını anlattı. Gözyaşları içinde stüdyoya giren Fatma’nın itirafı ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

    Hamilelik itirafı şoke etti! Yaşadıkları kan dondurdu

    Melahat Oruç, yüzde 50 engeli olan 19 yaşındaki kızı Fatma Oruç'un imam nikahlı evli olan iki çocuk babası Ahmet'e kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Esra Erol ve ekibinin günler süren uğraşlarının sonunda Fatma baba evine dönmüştü.

    Esra Erol, dün yayınlanan canlı yayında Fatma'nın Ahmet'e kaçtığını belirterek genç kızının son halini yayınlamıştı. . Son haliyle yürek burkan Fatma, bugünkü canlı yayına katıldı ve yaşadıklarını anlattı.

    Gözyaşları içinde stüdyoya giren Fatma, "Annemin yanında 5 gün kaldıktan sonra Ahmet 'Ben seni almaya geliyorum' diye mesaj attı. Ben de gelmesini istemedim, şikayet edeceğimi söyledim. Beni 'Gözünün önünde anneni, babanı ve kardeşini öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Ben de korktum gittim" diyerek evden neden kaçtığını açıkladı.

    'KADIN SIĞINMA EVİNE GİTTİM'
    Ahmet ile giderken komşularının gördüğünü ve polise haber verdiklerini dile getiren Fatma, "Polis bizi durdurdu, beni alıp Kadın Sığınma Evine götürdüler" dedi. Bir süre sonra evine dönen Fatma, Ahmet'in kendine yine mesaj attığını ve herkes uyuduktan sonra onunla gittiğini söyledi.

        HAMİLELİK İTİRAFI!
        Fatma programın ilerleyen dakikalarında ise herkesi şoke eden bir itirafta bulundu. Hamile olduğunu belirten Fatma, "Çocuk Ahmet'ten mi yoksa Faruk'tan mı bilmiyorum" dedi ve başından geçenleri anlattı.

        Anlattıklarıyla kan donduran Fatma, Ahmet'in kendisini Faruk'a sattığını, kendisine ilaç verildiğini ve Faruk'la birlikte olduklarını iddia etti.

        Öte yandan son haliyle yürek burkan Fatma, saçlarını kayınvalidesi ile Ahmet'in kazıdığını söyledi.
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