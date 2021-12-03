Fatma gözyaşları içinde Esra Erol’da canlı yayınına çıktı! Hamilelik itirafı şoke etti yaşadıkları kan dondurdu ‘Bana ilaç verip...'

Gözyaşları içinde stüdyoya giren Fatma, "Annemin yanında 5 gün kaldıktan sonra Ahmet 'Ben seni almaya geliyorum' diye mesaj attı. Ben de gelmesini istemedim, şikayet edeceğimi söyledim. Beni 'Gözünün önünde anneni, babanı ve kardeşini öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Ben de korktum gittim" diyerek evden neden kaçtığını açıkladı.