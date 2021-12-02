Kararlar verildi nişan kurdelesi kesildi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.
Sosyal medyaya bomba gibi düşen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm özeti...
LÜTFİYE'NİN BAŞI BELAYA GİRİYOR
Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.
ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR
Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.