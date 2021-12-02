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    • Televizyon
    • 03.12.2021 00:42
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    • 03.12.2021 00:43
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    Kararlar verildi nişan kurdelesi kesildi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü!

    Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova, atv ekranlarında yayınlanan 115’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı da yayınlandı. Birçok yeni kararın alındığı görülen fragman, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan kesilen nişan kurdelesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova’nın 116. bölüm fragmanı...

    Yeni fragman nefes kesti: Kararlar verildi nişan kurdelesi kesildi!

    Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.

    Sosyal medyaya bomba gibi düşen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm özeti...

    LÜTFİYE'NİN BAŞI BELAYA GİRİYOR
    Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

    ZÜLEYHA, FİKRET'İN AŞKINI KABULLENEMİYOR
    Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

        FİKRET AŞK VE MANTIK ARASINDA KALIYOR
        Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister.

        Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

        FİKRET TUZAĞA DÜŞÜYOR
        Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

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        Haberler Televizyon Kararlar verildi nişan kurdelesi kesildi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
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