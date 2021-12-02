Kararlar verildi nişan kurdelesi kesildi! Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm fragmanı sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Sosyal medyaya bomba gibi düşen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar tekrar gündeme geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm özeti...

LÜTFİYE'NİN BAŞI BELAYA GİRİYOR

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.