Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2021 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 13:02
    ABONE OL

    3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kim kazandı?

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. Cuma gününün gelmesiyle birlikte final heyecanı yaşanmaya başlandı. Tartışma ve rekabetin eksik olmadığı Zuhal topal'la Yemekteyiz'de yapılan puanlamalar neticesinde birinci seçilecek ve kazanan kişi 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Bu hafta 5 yarışmacı tüm hünerlerini gösterdi ve izleyicilerin gözleri haftanın birincisine çevrildi. Peki, 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    3 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

    Programın sıkı takipçileri Zuahl Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Her hafta yarışmacılar yaptığı yemeklerle hünerlerini sergiliyor ve en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. 3 Aralık Cuma final gününde kimin birinci olduğu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Aysun oldu. Aysun, 15 bin TL ödülü kazandı.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 3 ARALIK PUAN DURUMU

    Aysun Kılıç:
    Semih Karaduman:
    Merve Abbasoğlu:
    Merve Sancak Genç:
        Bitcoin adeta çakıldı!
        Haberler Televizyon 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kim kazandı?
            SON DAKİKA