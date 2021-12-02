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    • Televizyon
    • 02.12.2021 15:24
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    • 02.12.2021 15:32
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    Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. kısım fragmanı yayınlandı ortalık fena karışıyor! İşte konusu, oyuncuları…

    Dizi severler tarafından Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Netflix’te ilk kısmıyla yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyle izlenen dizinin kalan bölümleri için heyecanlı bekleyiş sürerken müjdeli haber geldi. Kulüp 2. kısım fragmanı yayınlandı ve ortalık fena karışıyor. Netflix Kulüp 2. kısım bölümlerinin yayınlanacağı tarihi duyurunca heyecan daha da arttı. Henüz izlememiş olanlar için Kulüp dizi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgileri de haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

    Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kulüp 2. kısım fragmanı yayınlandı ortalık fena karışıyor. İlk kısmı ile büyük ilgi gören, 6 bölümden oluşan dizinin yeni bölümleri de geliyor ve bu müjdeli haber heyecanın dozunu arttırdı. Kulüp 2. kısımda neler yaşanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Kulüp dizisinin ilk sezonun ikinci kısmı 6 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanında Orhan Selim'e, 'Yarın biraz daha ölçülü bir şov yapalım. Daha normal bir kostüm giyersin bu seferlik işte.' diyor. Selim, 'Size bir zarar gelmesin diye.' diyor.Raşel ve İsmet arasında da sular durulmuyor. Mathilda Raşel'e, 'Yapma Raşel bu İsmet sahip çıkmayacak sana!' diyor. Raşel ise çıkacak diye ısrar ediyor.

    KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.

    Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

        Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 2. kısım fragmanı yayınlandı ortalık fena karışıyor! İşte konusu, oyuncuları…
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